Atenționare meteo pentru întreaga țară, inclusiv în județul Dâmbovița,  până pe 30 noiembrie

By: Roxana - Ionela Botea

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de vreme severă valabilă în intervalul 26 noiembrie, ora 10:00 – 30 noiembrie, ora 20:00, ce vizează întreaga țară. În următoarele zile sunt așteptate ploi însemnate cantitativ, precipitații mixte, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

Potrivit meteorologilor, precipitațiile se vor extinde treptat dinspre vest și sud-vest, urmând să cuprindă toate regiunile. În nordul Moldovei, în seara și noaptea de 27/28 noiembrie, ploile se vor transforma local în lapoviță și ninsoare. Fenomene similare sunt așteptate și în zonele montane, în special pe creste.

Cantitățile de apă vor fi însemnate:10–25 l/mp în majoritatea regiunilor,35–45 l/mp în sud, sud-est și zona Carpaților Meridionali,izolat 60–80 l/mp în aceleași zone.

Vântul se va intensifica temporar în vestul și estul țării în cursul zilei de miercuri, iar din noaptea de joi spre vineri, rafale de 45–50 km/h vor fi resimțite în sud-est. În zona înaltă a Carpaților Meridionali, viteza vântului poate atinge 70–90 km/h.

O răcire accentuată a vremii se va instala gradual: mai întâi în vest și nord-vest, urmând ca până la finalul săptămânii temperaturile să scadă în toată țara.

ANM recomandă populației și autorităților să urmărească actualizările meteorologice și să ia măsuri de prevenire a efectelor fenomenelor extreme.

Peste 3.100 de persoane și-au găsit un loc de muncă în Dâmbovița, în primele 10 luni ale anului 2025, cu sprijinul AJOFM
Chindia Târgoviște joacă sâmbătă pe teren propriu cu CS Tunari
