Peste 3.100 de persoane și-au găsit un loc de muncă în Dâmbovița, în primele 10 luni ale anului 2025, cu sprijinul AJOFM

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița anunță că 3.171 de persoane au fost angajate în perioada ianuarie–octombrie 2025 prin intermediul Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă. Dintre acestea, 1.523 sunt femei.

Conform datelor instituției, cei mai mulți dintre noii angajați sunt persoane peste 45 de ani (1.768). Alți 497 au între 35 și 45 de ani, 155 între 30 și 35 de ani, 217 între 25 și 30 de ani, iar 534 sunt tineri sub 25 de ani, categorie în care sunt incluși și 678 tineri NEET cu vârsta sub 30 de ani.

Distribuția după mediul de rezidență arată că 2.257 de persoane provin din mediul rural, în timp ce 914 sunt din mediul urban, ceea ce confirmă interesul ridicat pentru integrarea pe piața muncii din zonele rurale ale județului.

În ceea ce privește nivelul de studii, cele mai multe persoane angajate au studii medii (1.224). Urmează persoanele cu studii elementare (1.043), cele cu studii profesionale (641) și cele cu studii universitare (263).

Un aspect important semnalat de AJOFM Dâmbovița este acela că 606 dintre persoanele angajate sunt considerate greu sau foarte greu ocupabile, categoria fiind stabilită în urma procesului de profilare realizat la înregistrarea în evidențe.

Pe parcursul primelor 10 luni ale anului, 10.580 de persoane au beneficiat de servicii de informare, consiliere, înregistrare pentru acordarea indemnizației de șomaj sau includere în măsuri active, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

AJOFM Dâmbovița subliniază că pachetele personalizate de sprijin, adaptate profilului profesional și nivelului de ocupabilitate, au contribuit semnificativ la facilitarea accesului pe piața muncii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.