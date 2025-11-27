Chindia Târgoviște joacă sâmbătă pe teren propriu cu CS Tunari

Chindia Târgoviște se pregătește pentru un nou duel pe teren propriu, programat sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 11:00, pe stadionul „Eugen Popescu”, unde va întâlni formația CS Tunari. Confruntarea reprezintă o oportunitate pentru echipa dâmbovițeană de a-și lua revanșa și de a reveni în lupta pentru obiectivul propus în acest sezon.

Clubul face apel la suporteri să fie alături de echipă într-un moment important, subliniind că unitatea și susținerea din tribune pot readuce atmosfera pozitivă caracteristică meciurilor de acasă.

Biletele pentru partidă sunt disponibile online, la prețurile:30 lei – Tribuna 1 Central, 20 lei – Tribuna 1 Periferic

Accesul este gratuit pentru copiii până la 7 ani, dacă sunt însoțiți de un adult (un adult + un copil). Pentru fiecare copil suplimentar se achiziționează bilet separat.

De asemenea, suporterii care vin cu mașina își pot achiziționa online tichetele pentru parcare.

Chindia își îndeamnă fanii să fie prezenți în număr cât mai mare la stadion pentru a susține echipa în încercarea de a readuce bucuria victoriilor la Târgoviște.

Hai, Chindia! Hai, Târgoviște!