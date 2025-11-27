Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Chindia Târgoviște joacă sâmbătă pe teren propriu cu CS Tunari

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Chindia Târgoviște se pregătește pentru un nou duel pe teren propriu, programat sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 11:00, pe stadionul „Eugen Popescu”, unde va întâlni formația CS Tunari. Confruntarea reprezintă o oportunitate pentru echipa dâmbovițeană de a-și lua revanșa și de a reveni în lupta pentru obiectivul propus în acest sezon.

Clubul face apel la suporteri să fie alături de echipă într-un moment important, subliniind că unitatea și susținerea din tribune pot readuce atmosfera pozitivă caracteristică meciurilor de acasă.

Biletele pentru partidă sunt disponibile online, la prețurile:30 lei – Tribuna 1 Central, 20 lei – Tribuna 1 Periferic

Accesul este gratuit pentru copiii până la 7 ani, dacă sunt însoțiți de un adult (un adult + un copil). Pentru fiecare copil suplimentar se achiziționează bilet separat.

De asemenea, suporterii care vin cu mașina își pot achiziționa online tichetele pentru parcare.

Chindia își îndeamnă fanii să fie prezenți în număr cât mai mare la stadion pentru a susține echipa în încercarea de a readuce bucuria victoriilor la Târgoviște.

Hai, Chindia! Hai, Târgoviște!

Articolul precedent
Atenționare meteo pentru întreaga țară, inclusiv în județul Dâmbovița,  până pe 30 noiembrie
Articolul următor
Sportivii C.S.Ș. Târgoviște au contribuit la obținerea medaliei de argint la turneul internațional „Legendele Ruse”
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, după răsturnarea unui tractor în Vadu Stanchii

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În după-amiaza zilei de 26 noiembrie 2025, în jurul orei 16:05,...

Polițiștii dâmbovițeni au organizat o activitate informativ-preventivă de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al...

Astăzi, la Biblioteca Județeană Dâmbovița: „Seara de carte la Târgoviște”

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Astăzi,  27 noiembrie 2025, de la ora 17:00, Biblioteca Județeană „I....

Boxerii CS Târgoviște strălucesc la Memorialul „Nicu Chioveanu” din Mangalia

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
La prima ediție a Memorialului „Nicu Chioveanu”, găzduit de Casa...

News

Polițiștii dâmbovițeni au organizat o activitate informativ-preventivă de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Social 0
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al...

Atenționare meteo pentru întreaga țară, inclusiv în județul Dâmbovița,  până pe 30 noiembrie

Social 0
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de...

Trei dosare penale întocmite de polițiștii dâmbovițeni pentru infracțiuni la regimul circulației

Social 0
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița...

© 2023 Ziarul Dâmbovița