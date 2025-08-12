Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

By: Roxana - Ionela Botea

 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și în alte medii online poate face ca profilurile utilizatorilor să devină ținte ușoare pentru atacatori cibernetici și infractori. Experții în securitate cibernetică atrag atenția asupra riscurilor la care ne expunem atunci când împărtășim prea multe detalii despre viața noastră privată.

Vacanțele, locațiile vizitate, datele personale sau programul zilnic pot oferi hackerilor și escrocilor indicii prețioase pentru fraude, furturi de identitate sau alte atacuri online. În acest context, responsabilitatea digitală devine esențială.

Recomandări esențiale pentru protejarea identității digitale

  • Gândește înainte să postezi! Întreabă-te dacă informația pe care urmează să o împărtășești este cu adevărat necesară și cui îi este destinată.
  • Evită să postezi în timp real locația sau planurile tale de deplasare, pentru a nu oferi indicii despre absența de acasă sau alte informații care pot fi exploatate.
  • Ascunde datele sensibile precum data nașterii, adresa de domiciliu sau numere de telefon în profilurile tale de pe rețelele sociale.
  • Verifică periodic setările de confidențialitate ale conturilor tale, pentru a controla cine are acces la informațiile personale.

„Controlul asupra identității digitale începe cu alegeri conștiente. Împarte mai puțin, protejează-te mai mult!” este mesajul transmis de specialiștii în securitate cibernetică din cadrul DNSC.

Fii responsabil online! Securitatea ta începe cu modul în care gestionezi datele personale și cu atenția la detalii.

