Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației, întocmite de polițiștii din Titu

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Titu au intervenit în trei cazuri distincte, în urma cărora au fost întocmite dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere.

Un tânăr de 24 de ani, din Titu, a fost depistat conducând o autoutilitară pe DN 7, în oraș, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

O oră mai târziu, pe strada Gării din Titu, polițiștii au oprit un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani, tot din oraș. Verificările au arătat că mașina nu era înmatriculată, autorizația de circulație provizorie fiind expirată încă din luna iunie.

Pe DJ 701, în localitatea Braniștea, un bărbat de 38 de ani, din comuna Costeștii din Vale, a fost surprins conducând o autoutilitară sub influența alcoolului. Testul cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii exacte a alcoolemiei.

Pentru toate cele trei cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației.

Articolul precedent
Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală
Articolul următor
Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după...

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit...

Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și...

ALERTĂ InfoCons: Risc chimic major la vopseaua de păr Schwarzkopf Palette blond

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Organizația InfoCons avertizează consumatorii cu privire la un risc...

News

Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după...

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

Social 0
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit...

Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

Social 0
 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și...

© 2023 Ziarul Dâmbovița