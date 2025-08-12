Dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației, întocmite de polițiștii din Titu

Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Titu au intervenit în trei cazuri distincte, în urma cărora au fost întocmite dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației rutiere.

Un tânăr de 24 de ani, din Titu, a fost depistat conducând o autoutilitară pe DN 7, în oraș, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

O oră mai târziu, pe strada Gării din Titu, polițiștii au oprit un autoturism condus de un bărbat de 31 de ani, tot din oraș. Verificările au arătat că mașina nu era înmatriculată, autorizația de circulație provizorie fiind expirată încă din luna iunie.

Pe DJ 701, în localitatea Braniștea, un bărbat de 38 de ani, din comuna Costeștii din Vale, a fost surprins conducând o autoutilitară sub influența alcoolului. Testul cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,86 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii exacte a alcoolemiei.

Pentru toate cele trei cazuri, polițiștii au întocmit dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației.