ALERTĂ InfoCons: Risc chimic major la vopseaua de păr Schwarzkopf Palette blond

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Organizația InfoCons avertizează consumatorii cu privire la un risc chimic major identificat în produsul cosmetic vopsea de păr Schwarzkopf Palette blond, care se comercializează sub formă de kit ce conține cremă colorantă, developator, mască de îngrijire și mănuși.

În urma analizelor efectuate, s-a constatat că acest produs conține în compoziție o substanță interzisă în produsele cosmetice la nivelul Uniunii Europene: 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehidă (BMHCA).

Care sunt riscurile asupra sănătății?

Utilizarea vopselei de păr care conține această substanță chimică poate avea efecte grave asupra sănătății consumatorilor, inclusiv:

  • Afectarea sistemului reproducător;
  • Pericol pentru copilul nenăscut în cazul femeilor gravide;
  • Apariția alergiilor și iritațiilor cutanate.

Aceste riscuri fac ca produsul să fie periculos pentru sănătate și să nu respecte reglementările europene în domeniul cosmeticelor.

Recomandările InfoCons pentru consumatori:

  • Nu utilizați acest produs!
  • Verificați întotdeauna lista ingredientelor înainte de achiziționarea oricărui produs cosmetic.
  • Alegeți doar produse sigure, care respectă normele Uniunii Europene și care au toate avizele necesare.
  • Protejați-vă sănătatea și pe cea a familiei, informându-vă corect și cumpărând responsabil.

InfoCons continuă să monitorizeze și să informeze publicul despre produse care pot reprezenta un pericol și recomandă vigilență maximă în alegerea produselor cosmetice.

Roxana - Ionela Botea
