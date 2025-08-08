Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Atenție la campaniile false care folosesc imaginea ministrului Finanțelor Alexandru Nazare!

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că au apărut din nou campanii frauduloase care promovează o platformă falsă de investiții, pretinsă a fi susținută de Ministerul Finanțelor. Aceste mesaje promit câștiguri nerealiste de până la 150% și încearcă să obțină date personale sau financiare ale celor care accesează linkurile.

DNSC recomandă să verificați informațiile doar din surse oficiale, să nu dați click pe linkuri din mesaje sau reclame nesolicitate și să nu oferiți date personale sau bancare pe site-uri necunoscute. Dacă întâlniți astfel de tentative de fraudă, raportați-le imediat la numărul 1911 sau pe site-ul pnrisc.dnsc.ro.

Autoritățile au luat deja măsuri pentru suspendarea site-urilor implicate și avertizează că aceste oferte „prea bune ca să fie adevărate” sunt de fapt escrocherii.

