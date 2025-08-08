Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Prefectura Dâmbovița: Împreună pentru o comunitate mai sigură

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Prefectul județului Dâmbovița, Marian Tănase, și subprefectul Teodor Rădoi au participat la o întâlnire importantă în comuna Gura Șuții, dedicată prevenirii violenței în comunitate.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Poliției, administrației locale, Arhiepiscopiei Târgoviștei, DGASPC, Penitenciarului Găești și alte instituții care sprijină victimele violenței.

S-a prezentat și „brățara electronică”, un dispozitiv care ajută la monitorizarea agresorilor. Statisticile arată că oriunde s-a folosit acest dispozitiv, nu au mai fost înregistrate cazuri grave de violență, ceea ce dovedește cât de eficient este.

Prefectul a recomandat folosirea Programului Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021–2027, care sprijină persoanele vulnerabile. În județ, 47 de localități au deja birouri specializate pentru consiliere și intervenție.

Un alt proiect important prezentat este SCI 2000, un parteneriat între Ministerul Muncii, Educației și Sănătății, care ajută comunitățile rurale să gestioneze mai bine aceste situații.

Astfel de întâlniri ajută la creșterea siguranței și sprijinului pentru victimele violenței domestice.

Următoarea întâlnire va avea loc în comuna I.L. Caragiale.

