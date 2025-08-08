 Pe DJ 724 Malu cu Flori – Pucheni,  lucrările de modernizare se apropie de final

Consiliul Județean Dâmbovița anunță că lucrările de modernizare a drumului județean DJ 724 Malu cu Flori – Pucheni sunt în faza finală, urmând a fi finalizate în curând.

Acest tronson rutier este deosebit de important pentru comunitățile din nordul județului, oferind un acces îmbunătățit și condiții de trafic semnificativ mai bune.

Valoarea totală a investiției este de 76.000.000 lei, din care:41.000.000 lei provin prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”;35.000.000 lei sunt alocați din bugetul propriu al Consiliului Județean Dâmbovița.

Modernizarea DJ 724 face parte din strategia mai amplă a administrației județene de îmbunătățire a infrastructurii rutiere, pentru a asigura:siguranță rutieră sporită,conectivitate între localități,dezvoltare economică și turistică în zonele mai izolate.

“Lucrăm pe șantiere deschise în tot județul. Ne dorim o infrastructură rutieră modernă, sigură și eficientă, care să răspundă cât mai bine nevoilor reale ale comunităților dâmbovițene” – au transmis reprezentanții CJ Dâmbovița.

DJ 724 este doar unul dintre proiectele aflate în derulare. Autoritățile județene promit investiții continue în modernizarea drumurilor pentru a susține dezvoltarea durabilă a județului.