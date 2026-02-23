Astăzi, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște își redeschide porțile

După reabilitare, modernizare, extindere și dotare completă, Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” din Târgoviște este pregătită să primească elevii începând de luni.

Investițiile realizate asigură spații moderne de învățare, săli dotate corespunzător și condiții optime pentru dezvoltarea elevilor, transformând școala într-un mediu educațional modern și sigur.

O veste excelentă pentru copii, părinți și cadre didactice – pregătiți-vă de un nou început în sălile renovate și echipate la standarde înalte!