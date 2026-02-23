CSU Târgoviște a început Play-out-ul Diviziei A Handbal Masculin cu o victorie spectaculoasă împotriva CS Politehnica Iași, după o repriză secundă de luptă totală!

Scor final: 37–31 (17–20)

După o primă repriză dificilă, echipa și-a strâns rândurile și, împinsă de energia fantastică a suporterilor, a întors meciul într-un mod categoric. Mobilizarea din vestiare și atmosfera din tribune au făcut diferența, aprinzând scânteia revenirii.

Respect și felicitări pentru jucători și staff – o atitudine de învingători!

Mulțumiri suporterilor care au fost alături de echipă și au împins-o spre victorie! Tribuna galben-albastră a făcut cu adevărat diferența