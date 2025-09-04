ANUNȚ By: Ziarul Dambovita Date: 04/09/2025 FacebookTwitterPinterestWhatsApp Subsemnatul Grigore Vasile, domiciliat în comuna Dărmănești, str. Gării nr. 1336, județul Dâmbovița, declar pierdută legitimația de transport gratuit pentru persoane cu handicap. O declar nulă. Articolul precedentPolițiștii rutieri din Dâmbovița vânează viteza excesivă – acțiune în întreaga județArticolul următorGrădinița nr. 14 din Târgoviște, modernizată și eficientizată energetic: Vizită de lucru a autorităților locale Ziarul Dambovita LĂSAȚI UN MESAJ Renunțați la răspuns Comentariu: Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.! Nume:* Introduceți aici numele dvs. Email:* Ați introdus o adresă de e-mail incorectă! Vă rugăm să introduceți adresa dvs. de e-mail aici Website: Salvați numele meu, adresa de e-mail și site-ul web în acest browser pentru data viitoare i comentariu. Δ Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale. Popular Polițiștii dâmbovițeni îi învață pe cetățeni să folosească corect numărul de urgență 112 Muzeul de Istorie din Târgoviște devine locul unei întâlniri speciale, mâine, 5 septembrie „Ai dreptul la bon fiscal” – ANAF a lansat o campanie națională de informare în domeniul HoReCa Polițiștii rutieri din Dâmbovița vânează viteza excesivă – acțiune în întreaga județ „Noaptea Muzeelor la Sate” – o plimbare culturală nocturnă prin patrimoniul județului Dâmbovița ȘtiriDâmbovița Polițiștii dâmbovițeni îi învață pe cetățeni să folosească corect numărul de urgență 112 Roxana - Ionela Botea - 04/09/2025 Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al... Accident rutier grav în Crevedia, șapte persoane rănite și transportate la spital Roxana - Ionela Botea - 04/09/2025 Un accident rutier grav a avut loc pe DN 1A,... Mâine, 5 septembrie, debutează Zilele Cetății Târgoviște 2025 – 4 zile de festival în inima orașului Roxana - Ionela Botea - 04/09/2025 Târgoviște își deschide porțile pentru iubitorii de cultură, istorie... Muzeul de Istorie din Târgoviște devine locul unei întâlniri speciale, mâine, 5 septembrie Roxana - Ionela Botea - 04/09/2025 Vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 13:00, Muzeul de...