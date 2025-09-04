Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Subsemnatul Grigore Vasile, domiciliat în comuna  Dărmănești, str. Gării nr. 1336, județul Dâmbovița, declar pierdută legitimația de transport gratuit pentru persoane cu handicap. O declar nulă.

