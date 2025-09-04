Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C DISTRIGAZ SUD RETELE SRL pentru MUNICIPIUL TARGOVISTE anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANMAP JUDEȚUL DÂMBOVITA: nu se supune evaluării impactului asupra mediului/ nu se supune evaluării adecvate/ nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Extindere conducta și bransament gaze naturale’’, propus a fi amplasat în municipiul Târgoviște, str. Calea Ialomiței, nr. 9-15, jud. Dâmbovița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.N.M.A.P., din Municipiul Târgoviște, strada Calea Ialomitei, nr.1, județul Dâmbovița, în zilele de luni – vineri între 9:00 – 16:00, precum și la următoarea adresă de internet http://djmdb.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.N.M.A.P., județul Dâmbovița”.