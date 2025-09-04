Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Grădinița nr. 14 din Târgoviște, modernizată și eficientizată energetic: Vizită de lucru a autorităților locale

Încă un proiect important pentru infrastructura educațională din Târgoviște a fost finalizat cu succes. Este vorba despre investiția „Creșterea eficienței energetice la Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată pe strada Vasile Voiculescu nr. 4”, în valoare de 2.903.759,57 lei.

Lucrările de reabilitare au fost încheiate, iar copiii vor beneficia de condiții moderne și sigure, spații prietenoase și un mediu optim pentru desfășurarea activităților educaționale.

La noul obiectiv au efectuat o vizită de lucru primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, care au subliniat importanța continuării investițiilor în unitățile de învățământ.

Finalizarea acestui proiect marchează încă un pas în procesul de modernizare a infrastructurii școlare și preșcolare din municipiu, în beneficiul direct al copiilor și părinților târgovișteni.

