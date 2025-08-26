Rabla 2025- start oficial pe 1 septembrie

Suspendat pe 18 iunie, cu o zi înainte de începerea etapei pentru persoane fizice, Programul „Rabla” va fi reluat de la 1 septembrie, însă cu buget de trei ori mai mic.

Subvenția pentru mașini full-electrice va scădea puternic – de la valoarea propusă inițial, de 7.500 de euro, la 3.700 de euro.

A fost pblicat în consultare publică,Ghidul de finanțare al programului care va avea un buget de 200 de milioane de lei, de trei ori mai mic decât cel prevăzut inițial (610 milioane lei).

Valoarea finanțării acordate pentru achiziționarea unui autovehicul electric a fost stabilită la 18.500 lei, în timp ce valorile celorlalte tipuri de ecotichete rămân neschimbate.

Prin urmare cuantumul ecotichetului va fi de:

10.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete;

pentru achiziţionarea unui (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete; 12.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid ;

pentru achiziţionarea unui ; 15.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice ;

pentru achiziţionarea unui ; 18.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Conform documentului, solicitantul poate obţine în cadrul unei sesiuni de înscriere unul sau două ecotichete, în schimbul predării spre casare a unui număr echivalent de autovehicule uzate. Nu se pot cumula două ecotichete pentru achiziţionarea unui autovehicul nou.

Cu alte cuvinte solicitanul poate cere cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziţionat.

În program nu au mai fost incluse motorizările diesel!