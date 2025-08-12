Alertă în Dâmbovița: Incendiile de vegetație,  un pericol major pentru oameni și mediu

În această perioadă de secetă și temperaturi ridicate, incendiile de vegetație uscată reprezintă o amenințare serioasă pentru siguranța publică, mediul înconjurător și infrastructura locală. Autoritățile din județul Dâmbovița fac un apel ferm către toți cetățenii să oprească practicile care duc la declanșarea acestor incendii, avertizând asupra consecințelor grave pe care le pot avea aceste evenimente.

Incendiile de vegetație – risc pentru viața oamenilor și patrimoniul natural

Incendiile de vegetație apar, în majoritatea cazurilor, din cauza neglijenței, a arderilor necontrolate ale resturilor vegetale sau a altor acțiuni nepermise în zonele rurale și periurbane. Flăcările se pot extinde rapid, alimentate de vegetația uscată și de condițiile meteorologice nefavorabile, distrugând suprafețe întinse de teren și punând în pericol locuințele și pădurile din vecinătate.

Pe lângă pierderile materiale și afectarea ecosistemelor locale, incendiile reprezintă și un risc direct pentru viața oamenilor. Fumul dens reduce vizibilitatea pe drumurile naționale și județene, punând în pericol participanții la trafic. Totodată, flăcările pot deteriora instalațiile electrice, de gaze sau alte echipamente tehnologice, ceea ce poate genera și alte situații de urgență.

Apel către cetățeni, prevenția este esențială

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița și autoritățile locale atrag atenția că incendiile de vegetație pot fi prevenite prin respectarea legii și a regulilor de bună practică:

Este interzisă arderea miriștilor, a resturilor vegetale sau a deșeurilor în apropierea pădurilor, a locuințelor și a drumurilor publice.

Arderea trebuie făcută doar cu autorizație și în condiții de siguranță, respectând restricțiile impuse în perioadele secetoase sau cu risc ridicat de incendiu.

În caz de incendiu sau observarea unui foc necontrolat, cetățenii sunt rugați să anunțe imediat serviciile de urgență la 112.

„Facem un apel responsabil către comunitate să nu aprindă focuri în mod necontrolat, deoarece prețul pe care îl plătim este adesea foarte mare – vieți omenești, proprietăți și mediu natural afectate ireversibil. Colaborarea și respectarea regulilor pot salva vieți și pot proteja județul Dâmbovița de pagube importante,” a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Dâmbovița.

Fiecare cetățean are un rol important în prevenirea incendiilor de vegetație.

Este esențial să:

Informezi autoritățile despre orice activitate suspectă sau foc necontrolat.

Eviți focurile deschise în apropierea pădurilor și a terenurilor uscate.

Educi comunitatea locală privind riscurile și măsurile de prevenire.

Numai printr-un efort comun putem limita pagubele provocate de incendii și putem asigura un mediu sigur și sănătos pentru generațiile viitoare.