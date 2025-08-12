Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

RECHEMĂRI ÎN SERVICE: Registrul Auto Român recomandă verificarea urgentă a autovehiculelor afectate

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Registrul Auto Român (RAR) aduce în atenția posesorilor de autovehicule că în prezent se desfășoară campanii importante de rechemare în service pentru autoturisme construite între 1998 și 2019, ale următoarelor mărci:
Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Cupra, Dodge, DS, Ferrari, Ford, Honda, Jeep, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen.

RAR recomandă insistent ca proprietarii acestor vehicule să consulte platformele oficiale ale producătorilor sau să se prezinte cât mai curând la service-urile autorizate, pentru remedierea problemelor tehnice identificate.

Probleme majore legate de sistemele de siguranță activă și pasivă

O parte importantă a campaniilor vizează componente ale sistemului airbag, unde s-a constatat un risc crescut în condiții de climat cald și umed, asociat cu îmbătrânirea vehiculului. Această situație poate conduce la defectarea airbagurilor, care în caz de accident se pot sparge și pot proiecta fragmente metalice în habitaclu, punând în pericol viața și sănătatea ocupanților.

Impact asupra parcului auto din România

Conform datelor producătorilor, în România sunt afectate aproximativ:

  • 14.000 de vehicule cu probleme la siguranța activă
  • peste 85.000 de vehicule cu probleme la siguranța pasivă

Aceste cifre se referă la mașinile comercializate prin rețeaua oficială a producătorilor, fără a include cele importate ulterior din alte piețe comunitare, care urmează a fi identificate în timp.

Inițiative RAR pentru siguranța rutieră

Pentru a sprijini consumatorii, RAR va include în scurt timp în certificatul Auto-Pass (disponibil pe www.rarom.ro) notificări privind campaniile de rechemare, precum și o platformă online interactivă pentru informarea publicului.

Atenționări importante

  • Participarea la campaniile de rechemare este gratuită.
  • Refuzul remedierii defectelor poate avea consecințe grave pentru siguranța rutieră, atât pentru șofer, pasageri, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

RAR, ca autoritate în domeniul siguranței rutiere, își reafirmă angajamentul ferm de a proteja toți participanții la trafic prin sprijinirea acestor campanii esențiale.

Articolul precedent
IPJ Dâmbovița a organizat sesiuni de prevenire pentru copiii români din diaspora, în vacanța de vară
Articolul următor
Alertă în Dâmbovița: Incendiile de vegetație,  un pericol major pentru oameni și mediu
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după...

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit...

Dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației, întocmite de polițiștii din Titu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Titu au intervenit în...

Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și...

News

Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după...

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

Social 0
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit...

Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

Social 0
 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și...

© 2023 Ziarul Dâmbovița