RECHEMĂRI ÎN SERVICE: Registrul Auto Român recomandă verificarea urgentă a autovehiculelor afectate

Registrul Auto Român (RAR) aduce în atenția posesorilor de autovehicule că în prezent se desfășoară campanii importante de rechemare în service pentru autoturisme construite între 1998 și 2019, ale următoarelor mărci:

Audi, BMW, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Cupra, Dodge, DS, Ferrari, Ford, Honda, Jeep, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen.

RAR recomandă insistent ca proprietarii acestor vehicule să consulte platformele oficiale ale producătorilor sau să se prezinte cât mai curând la service-urile autorizate, pentru remedierea problemelor tehnice identificate.

Probleme majore legate de sistemele de siguranță activă și pasivă

O parte importantă a campaniilor vizează componente ale sistemului airbag, unde s-a constatat un risc crescut în condiții de climat cald și umed, asociat cu îmbătrânirea vehiculului. Această situație poate conduce la defectarea airbagurilor, care în caz de accident se pot sparge și pot proiecta fragmente metalice în habitaclu, punând în pericol viața și sănătatea ocupanților.

Impact asupra parcului auto din România

Conform datelor producătorilor, în România sunt afectate aproximativ:

14.000 de vehicule cu probleme la siguranța activă

de vehicule cu probleme la siguranța activă peste 85.000 de vehicule cu probleme la siguranța pasivă

Aceste cifre se referă la mașinile comercializate prin rețeaua oficială a producătorilor, fără a include cele importate ulterior din alte piețe comunitare, care urmează a fi identificate în timp.

Inițiative RAR pentru siguranța rutieră

Pentru a sprijini consumatorii, RAR va include în scurt timp în certificatul Auto-Pass (disponibil pe www.rarom.ro) notificări privind campaniile de rechemare, precum și o platformă online interactivă pentru informarea publicului.

Atenționări importante

Participarea la campaniile de rechemare este gratuită .

. Refuzul remedierii defectelor poate avea consecințe grave pentru siguranța rutieră, atât pentru șofer, pasageri, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

RAR, ca autoritate în domeniul siguranței rutiere, își reafirmă angajamentul ferm de a proteja toți participanții la trafic prin sprijinirea acestor campanii esențiale.