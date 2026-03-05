Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) demarează în data de 5 martie 2026  Campania națională de informare privind depunerea Cererilor de Plată

Depune Cererea de plată în perioada: 16 martie – 5 iunie 2026”

Centrele județene și locale APIA vor organiza sesiuni de informare dedicate fermierilor, pentru a le oferi clarificări privind:

condițiile de acordare a intervențiilor (sector vegetal și zootehnic) și documentele necesare;

completarea corectă a Cererii de plată 2026 şi identificarea terenului în AGI Online;

obligativitatea actualizării datelor din Registrul Agricol;

normelor privind condiţionalitatea (SMR și GAEC) și condiţionalitatea condiționalitatea socială;

actualizarea datelor în BND cu privire la codurile de exploatație și animalele deținute.

Cererea de plată, inclusiv declarația de suprafață, se completează în aplicația geospațială AGI Online, conform Instrucţiunilor disponibile pe site-ul APIA: www.apia.org.ro, la link:http://agi.apia.org.ro/ipaonline.

Începând de astăzi, 04.03.2026, se pot actualiza/digitiza parcelele pentru cererea 2026 în aplicația AGI ONLINE, urmând ca de la data de 16.03.2026 să fie activate și fluxurile specifice pentru solicitarea sprijinului și realizarea verificărilor aferente.

În cazul accesării schemelor din sectorul zootehnic, fermierii vor completa declarația specifică sectorului, conform programării stabilite cu funcționarii APIA, înainte de accesarea AGI Online.

Se va depune o singură Cerere de plată, chiar dacă solicitantul utilizează suprafețe de teren și/sau deține exploatații în localități sau județe diferite.

La completarea Cererii, fermierii care sunt beneficiari APIA își vor actualiza informațiile pentru Campania 2026.

APIA recomandă fermierilor:

să verifice la primăria unde este înregistrat terenul situația înscrierii acestuia în Registrul agricol;

să se asigure că documentele care atestă utilizarea terenului sunt valabile la data depunerii cererii;

să verifice actualizarea datelor animalelor în Baza Națională de Date (BND), dacă dețin exploatații zootehnice.

Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor aparține fermierului și/sau autorității emitente, după caz.

Semnarea cererii de plată este obligatorie, iar APIA încurajează utilizarea semnăturii electronice, ca instrument modern și eficient pentru finalizarea procesului de depunere a cererilor.

Prin Campania 2026, APIA își propune nu doar o informare completă și transparentă, ci și consolidarea parteneriatului cu fermierii, bazat pe profesionalism, responsabilitate și comunicare permanentă.

Asigurăm fermierii de întregul sprijin pentru accesarea intervențiilor gestionate în Campania 2026, prezentate în Anexă, și îi rugăm să respecte data și ora programării la APIA pentru depunerea Cererii de plată în perioada 16 martie – 5 iunie 2026.