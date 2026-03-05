Pompierii din Găești au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit într-un apartament situat pe strada 1 Decembrie

La fața locului, Detașamentul de Pompieri Găești a acționat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, alături de o autospecială SMURD, pentru a limita pagubele și a proteja locatarii.

Incendiul afecta aproximativ 70 de metri pătrați din interiorul apartamentului, iar fumul dens s-a extins pe casa scării, impunând evacuarea a 16 adulți și 5 copii. Din fericire, niciuna dintre persoanele evacuate nu a necesitat îngrijiri medicale.

Pompierii au intervenit rapid, limitând extinderea flăcărilor și prevenind pagube mai mari la clădirea învecinată. Cauza incendiului urmează să fie stabilită de autorități.

Lt. Popescu Radu a transmis că intervenția a fost gestionată prompt și profesionist, iar cetățenii sunt sfătuiți să respecte regulile de siguranță pentru prevenirea incendiilor.

Recomandare: În cazul unui incendiu, păstrați-vă calmul, evacuați imediat și alertați autoritățile.