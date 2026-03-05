Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
La nivelul județului Dâmbovița, Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Aninoasa, Târgoviște și Crevedia au desfășurat, în cadrul „Săptămânii Protecției Civile”, o serie de activități menite să crească gradul de pregătire al comunităților pentru situații de urgență

Programul a inclus lecții deschise, exerciții demonstrative și sesiuni de informare preventivă, adresate atât elevilor, cât și cadrelor didactice din școlile locale. Participanții au aflat cum să se comporte în situații de urgență, fiind instruiți în tehnici de acordare a primului ajutor, metode de intervenție și reguli esențiale de evacuare în siguranță.

Prin aceste acțiuni, organizatorii și-au propus să promoveze un comportament preventiv și să crească nivelul de conștientizare și responsabilitate civică în rândul tinerilor și al întregii comunități. Astfel de inițiative contribuie la formarea unei comunități mai sigure și mai bine pregătite în fața situațiilor de urgență.

