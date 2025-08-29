SORANA CÎRSTEA A REVENIT ÎN TOP 100 MONDIAL CU VICTORIA DIN SUA

Sorana Cîrstea se află la loc de cinste pe site-ul WTA, jucătoarea de tenis din România găsindu-se la categoria „cea mai înaltă” urcare din ierarhia mondială. Campioană la WTA Cleveland, Sorana a făcut un salt de 41 de locuri, scrie g4media.ro.
Campioană la WTA Cleveland în weekend fără set pierdut, Sorana a urcat nu mai puțin de 41 de locuri în clasamentul mondial, ea aflându-se în prezent pe poziția 71.
Cu 928 de puncte adunate, Cîrstea a făcut un salt important în ierarhia WTA.
Jaqueline Cristian este și în această săptămână jucătoarea din România cu cea mai bună clasare: locul 50.
Din TOP 100 WTA mai fac parte Gabriela Ruse (locul 70) și Irina Begu (locul 92).
La polul opus față de Sorana Cîrstea se găsește Ana Bogdan: a pierdut 64 de locuri și este la un pas de părăsirea TOP 300 mondial.
Jucătoare din România în clasamentul WTA
50 Jaqueline Cristian 1161 puncte
70 Gabriela Ruse 939 (-3 locuri)
71 Sorana Cîrstea 928 (+41 de locuri)
92 Irina Begu 819 (-2)
112 Anca Todoni 660 (+1)
200 Miriam Bulgaru 370 (+11)
239 Patricia Țig 298 (-24)
258 Irina Bara 277 (+3)
294 Gabriela Lee 238 (+1)
296 Ana Bogdan 237 (-64) etc.
Cum arată TOP 10 WTA
1 Aryna Sabalenka 11.225 puncte
2 Iga Swiatek 7.933
3 Coco Gauff 7.874
4 Jessica Pegula 4.903
5 Mirra Andreeva 4.733
6 Madison Keys 4.699
7 Qinwen Zheng 4.433
8 Jasmine Paolini 4.116
9 Amanda Anisimova 3.869
10 Elena Rybakina 3.663.