SORANA CÎRSTEA A REVENIT ÎN TOP 100 MONDIAL CU VICTORIA DIN SUA

Sorana Cîrstea se află la loc de cinste pe site-ul WTA, jucătoarea de tenis din România găsindu-se la categoria „cea mai înaltă” urcare din ierarhia mondială. Campioană la WTA Cleveland, Sorana a făcut un salt de 41 de locuri, scrie g4media.ro.

Campioană la WTA Cleveland în weekend fără set pierdut, Sorana a urcat nu mai puțin de 41 de locuri în clasamentul mondial, ea aflându-se în prezent pe poziția 71.

Cu 928 de puncte adunate, Cîrstea a făcut un salt important în ierarhia WTA.

Jaqueline Cristian este și în această săptămână jucătoarea din România cu cea mai bună clasare: locul 50.

Din TOP 100 WTA mai fac parte Gabriela Ruse (locul 70) și Irina Begu (locul 92).

La polul opus față de Sorana Cîrstea se găsește Ana Bogdan: a pierdut 64 de locuri și este la un pas de părăsirea TOP 300 mondial.

Jucătoare din România în clasamentul WTA

50 Jaqueline Cristian 1161 puncte

70 Gabriela Ruse 939 (-3 locuri)

71 Sorana Cîrstea 928 (+41 de locuri)

92 Irina Begu 819 (-2)

112 Anca Todoni 660 (+1)

200 Miriam Bulgaru 370 (+11)

239 Patricia Țig 298 (-24)

258 Irina Bara 277 (+3)

294 Gabriela Lee 238 (+1)

296 Ana Bogdan 237 (-64) etc.

Cum arată TOP 10 WTA

1 Aryna Sabalenka 11.225 puncte

2 Iga Swiatek 7.933

3 Coco Gauff 7.874

4 Jessica Pegula 4.903

5 Mirra Andreeva 4.733

6 Madison Keys 4.699

7 Qinwen Zheng 4.433

8 Jasmine Paolini 4.116

9 Amanda Anisimova 3.869

10 Elena Rybakina 3.663.