DECIZII DE ULTIMĂ ORĂ ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, întrunit în mod statutar, în conformitate cu art. 47 alin. (2) din Statutul Federației Române de Fotbal adoptă următoarele decizii:

Aprobă Deciziile Comitetului de Urgență (nr. 4 / 28.07.2025, nr. 5 / 07.08.2025, nr. 6 / 08.08.2025);

Aprobă cu unanimitate de voturi ocuparea locurile vacante și componența nominală a seriilor Ligii a 3-a, pentru sezonul competițional 2025-2026.

Aprobă cu unanimitate de voturi modificările ROAF (art. 38, 39 și art. 47.1).

Aprobă cu unanimitate de voturi afilierea provizorie a unor cluburi.

Ia act de informarea cu privire la procesul de licențiere pentru sezonul 2025/2026.

Aprobă cu unanimitate de voturi modificările formei juridice a unor cluburi, astfel:

Aprobă cu unanimitate de voturi cesionarea activității fotbalistice și a dreptului de participare în competițiile fotbalistice organizate de FRF, de la Clubul Sportiv Orășenesc Petrolul Potcoava, club de drept public către Asociația Club Sportiv Academica Balș, club de drept privat;

Aprobă cu unanimitate de voturi cesionarea activității fotbalistice și a dreptului de participare în competițiile fotbalistice organizate de FRF, de la Asociația Club Sportiv AXI Adunații Copăceni, club de drept privat către Asociația Club Sportiv AXI Arena, club de drept privat;

Aprobă cu unanimitate de voturi cesionarea activității fotbalistice și a dreptului de participare în competițiile fotbalistice organizate de FRF, de la Asociația Futsal Klub Székelyudvarhely Odorheiu Secuiesc, club de drept privat către Clubul Sportiv Municipal Odorheiu Secuiesc – Varosi Sport Klub Székelyudvarhely, club de drept public;

Aprobă cu unanimitate de voturi cesionarea activității fotbalistice și a dreptului de participare în competițiile fotbalistice organizate de FRF, de la S.S.U. Politehnica Timișoara S.A., club de drept privat către Asociația Club Sportiv Știința Poli Timișoara, club de drept privat;

Aprobă cu unanimitate de voturi cesionarea activității fotbalistice și a dreptului de participare în competițiile fotbalistice organizate de FRF, de la S.S.U. Politehnica Timișoara S.A., club de drept privat către Fotbal Club Sportiv Feminin Politehnica Timișoara S.A., club de drept privat;

Aprobă asocierea dintre Asociația Club Sportiv Comunal Crișul Sântandrei, participantă în Campionatul National Liga a 3-a și Liceul cu Program Sportiv Bihorul, club cu activitate exclusivă de copii și juniori, pentru sezonul competițional 2025/2026;

Aprobă asocierea dintre Club Sportiv Victoria Traian, participant în Campionatul National Liga a 3-a și Asociația Club Sportiv Campionii Galați, club cu activitate exclusivă de copii și juniori, pentru sezonul competițional 2025/2026;

Aprobă asocierea dintre Clubul Sportiv Municipal Vaslui, participant în Campionatul National Liga a 3-a și Liceul cu Program Sportiv Vaslui, club cu activitate exclusivă de copii și juniori, pentru sezonul competițional 2025/2026;

Aprobă asocierea dintre Clubul Sportiv Municipal Cetatea 1932 Suceava, participant în Campionatul National Liga a 3-a și Liceul cu Program Sportiv Suceava, club cu activitate exclusivă de copii și juniori, pentru sezonul competițional 2025/2026;

Aprobă asocierea dintre Asociația Fotbal Club Unirea Tășnad, participantă în Campionatul National Liga a 3-a și Liceul cu Program Sportiv Satu-Mare, club cu activitate exclusivă de copii și juniori, pentru sezonul competițional 2025/2026.

Aprobă cu unanimitate de voturi costurile cu organizarea meciului amical dintre echipele naționale de seniori ale României și Canadei;

Aprobă cu unanimitate de voturi costurile de participare la meciului oficial dintre echipele naționale de seniori ale Ciprului și României;

Aprobă cu unanimitate de voturi componența SuperLigii Feminine pentru sezonul 2025/2026;

Aprobă cu unanimitate de voturi formatul competițional al SuperLigii Feminine pentru sezonul 2025/2026;

Aprobă cu unanimitate de voturi componența Ligii 2 și Ligii 3 de fotbal feminin și a formatelor competiționale aferente;

Aprobă cu unanimitate de voturi componența Ligii de Tineret și a formatului competițional;

Aprobă cu unanimitate de voturi structura finală a competițiilor de junioare pentru sezonul 2025/2026;

Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea art. 32 din ROAF și precizările cu privire la asocierea între un club de fotbal feminin şi un club de fotbal masculin;

Aprobă cu unanimitate de voturi subvențiile aferente competițiilor de fotbal feminin;

Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea unor sancțiuni disciplinare cu privire la fotbalul feminin;

Aprobă cu unanimitate de voturi Regulamentele competițiilor de fotbal feminin junioare (U11, U13, U15, U17, Liga de Tineret);

Aprobă cu unanimitate de voturi valoarea premiilor pentru SuperLiga Feminină;

Aprobă cu unanimitate de voturi formatul Cupei României la Fotbal Feminin, sezonul 2025/2026;

Aprobă cu unanimitate de voturi Planul strategic de creștere a numărului de antrenoare în România;

Aprobă cu unanimitate de voturi costurile aferente desfășurării celor două meciuri;

Aprobă cu unanimitate de voturi tranșele de plată a sumelor din drepturile TV acordate cluburilor din Liga 2;

Aprobă cu unanimitate de voturi încheierea contractului pentru servicii de pază, protecție și securitate pentru evenimentele sportive aferente anilor 2025-2027;

Aprobă cu unanimitate de voturi baremurile de arbitraj și observare pentru jocurile de tineret feminin, începând cu sezonul 2025 – 2026.