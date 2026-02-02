O nouă serie de voluntari a făcut primul pas în cadrul programului național „Salvator din pasiune”, demarat de I.S.U. Dâmbovița. Participanții au început parcurgerea temelor cursului introductiv, sub îndrumarea cadrelor militare ale inspectoratului.

Pe parcursul instruirii, voluntarii au primit informații esențiale privind organizarea și atribuțiile I.S.U., regulile de prevenire a incendiilor, precum și comportamentul corect în diverse situații de urgență, noțiuni fundamentale pentru viitoarea lor activitate.

Pregătirea va continua în perioada următoare cu un curs de acordare a primului ajutor de bază, la finalul căruia voluntarii vor susține teste teoretice și practice pentru evaluarea cunoștințelor dobândite, atât după etapa de inițiere, cât și după finalizarea modulului de prim ajutor.

Bun venit în echipa salvatorilor dâmbovițeni! Le dorim tuturor mult succes și implicare în misiunea nobilă de a sprijini comunitatea în momentele critice.