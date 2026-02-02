Victorie importantă în deplasare pentru CSM Târgoviște, pe terenul CSM București

CSM Târgoviște a obținut o victorie importantă în deplasare, după un meci solid disputat pe terenul formației CSM București, partidă în care echipa noastră a demonstrat organizare, concentrare și determinare pe întreaga durată a jocului.

Voleibalistele târgoviștene au început partida cu încredere, construind fiecare punct cu răbdare și controlând ritmul în momentele decisive. Prin servicii eficiente, atacuri bine plasate și o defensivă atentă, care a limitat opțiunile gazdelor, CSM Târgoviște a pus presiune constantă pe adversare.

Diferența s-a făcut în special în fazele importante ale meciului, atunci când echipa noastră a gestionat mai bine finalurile de set și a arătat maturitate în joc, transformând momentele tensionate în puncte câștigate și menținând avantajul până la ultimul fluier.

Această victorie confirmă munca depusă la antrenamente și nivelul bun de pregătire al lotului, dar evidențiază și forța grupului, fiecare jucătoare care a intrat pe teren contribuind la obținerea acestui rezultat prin implicare și energie.

Scor final: CSM București – CSM Târgoviște 2-3 (25-19; 14-25; 25-20; 24-26; 7-15).

CSM Târgoviște merge mai departe cu moral ridicat și cu obiectivul de a menține acest nivel de joc, pentru a obține noi victorii și a aduce bucurie suporterilor săi.

CSM Târgoviște – Clubul tău! Orașul tău!