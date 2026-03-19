REZULTATELE ACȚIUNII ROADPOL SEATBELT în județul Dâmbovița

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În perioada 9–15 martie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat activități în cadrul calendarului internațional ROADPOL SEATBELT având ca scop creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor de circulație.

Activitățile au vizat în special respectarea normelor rutiere privind utilizarea centurii de siguranță atât de către conducătorii auto, cât și de către pasageri, precum și folosirea telefonului mobil la volan.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au verificat peste 1.750 de autovehicule, iar pentru neregulile constatate au aplicat 657 de sancțiuni contravenționale.

Dintre acestea, 558 de sancțiuni au fost aplicate conducătorilor auto, iar 30 pasagerilor, pentru nepurtarea centurii de siguranță.

Alte 16 sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru neutilizarea dispozitivelor de fixare în scaune pentru minori.

De asemenea, pentru folosirea telefonului mobil în timpul conducerii autovehiculului, fără utilizarea unui dispozitiv de tip hands-free, polițiștii au sancționat contravențional 53 de conducători auto.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița recomandă tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație pentru a contribui la creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

