Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Râu Alb

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Din primele cercetări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că o femeie, în vârstă de 43 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 712 A, pe raza localității Râu Alb, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat într-un stâlp.

În urma impactului, atât șoferița, cât și o pasageră aflată în autoturism au fost rănite. Cele două victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

 Autoritățile reamintesc conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență sporită, mai ales în condiții meteo dificile

Articolul precedent
Sorana Cîrstea își continuă parcursul în circuitul WTA și s-a înscris la Indian Wells 2026
Articolul următor
A început Postul Paștelui 2026
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din...

Bonificație de 3 la sută din din impozit pentru microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Guvernul a adoptat marți pachetele legislative privind reforma administrației...

Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
De la 1 ianuarie 2026, vârsta de pensionare la...

A început Postul Paștelui 2026

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În 2026, Postul Paștelui, cunoscut și ca Postul Mare,...

News

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România

Învăţământ 0
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din...

Bonificație de 3 la sută din din impozit pentru microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit

Administraţie 0
Guvernul a adoptat marți pachetele legislative privind reforma administrației...

Se schimbă vârsta de pensionare pentru milioane de români

Administraţie 0
De la 1 ianuarie 2026, vârsta de pensionare la...

© 2023 Ziarul Dâmbovița