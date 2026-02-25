Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier în comuna Râu Alb

Din primele cercetări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că o femeie, în vârstă de 43 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 712 A, pe raza localității Râu Alb, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat într-un stâlp.

În urma impactului, atât șoferița, cât și o pasageră aflată în autoturism au fost rănite. Cele două victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

Autoritățile reamintesc conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență sporită, mai ales în condiții meteo dificile