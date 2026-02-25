Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Sorana Cîrstea își continuă parcursul în circuitul WTA și s-a înscris la Indian Wells 2026

By: Roxana - Ionela Botea

Sorana Cîrstea își continuă parcursul în circuitul WTA și s-a înscris la Indian Wells 2026, turneu care se va desfășura între 4 și 15 martie. Aceasta reprezintă a treia competiție WTA 1000 a anului pentru jucătoarea română, după participările din Doha și Dubai.

Turneul din California este unul dintre cele mai prestigioase competiții de tenis de pe circuitul feminin, atrăgând jucătoare de top din întreaga lume. Participarea Soranei Cîrstea reprezintă o oportunitate importantă de a acumula puncte valoroase în clasamentul WTA și de a demonstra încă o dată consistența sa în competițiile de nivel înalt.

Fanii româncei așteaptă cu interes evoluțiile sale și speră la meciuri spectaculoase în această primăvară. Sorana Cîrstea pornește cu ambiții mari și cu dorința de a scrie noi pagini în cariera sa pe terenurile din Indian Wells.

foto: sport.ro

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

