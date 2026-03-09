Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Într-un gest simbolic și plin de căldură, primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, la pas pe străzile orașului pentru a marca Ziua Internațională a Femeii

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Flori pregătite special, edilul  le-a oferit  tuturor doamnelor și domnișoarelor întâlnite, aducând un zâmbet pe chipurile trecătoarelor și creând o atmosferă de sărbătoare.

Acțiunea s-a înscris în seria de inițiative menite să aducă comunitatea mai aproape de administrație și să evidențieze importanța recunoașterii și aprecierii femeilor în viața orașului. Trecătorii au fost surprinși plăcut de gestul primarului.

Prin acest demers, administrația locală arată că atenția pentru cetățeni și pentru momentele speciale din viața comunității merge dincolo de birouri și documente – primarul a ales să fie prezent acolo unde se simte pulsul orașului și al oamenilor săi.

Articolul precedent
ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FEMEII – MARCATĂ DE POLIȚIȘTI
Articolul următor
După zilele reci de iarnă, primăvara începe să-și facă simțită prezența la Târgoviște
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dâmbovița au organizat o acțiune complexă pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Acțiunea a fost desfășurată în colaborare cu Serviciul de...

Copii tâlhăriți pe o stradă din Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații...

Cine se ocupă de românii blocați în zonele de conflict?

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Cine îi protejează, cine le oferă sprijin real? Domnule...

Prețurile carburanților au crescut din nou în România, sâmbătă, 7 martie 2026, în mai multe orașe importante din țară

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Potrivit datelor publicate pe platformele de monitorizare a...

News

© 2023 Ziarul Dâmbovița