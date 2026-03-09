Într-un gest simbolic și plin de căldură, primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, la pas pe străzile orașului pentru a marca Ziua Internațională a Femeii

Flori pregătite special, edilul le-a oferit tuturor doamnelor și domnișoarelor întâlnite, aducând un zâmbet pe chipurile trecătoarelor și creând o atmosferă de sărbătoare.

Acțiunea s-a înscris în seria de inițiative menite să aducă comunitatea mai aproape de administrație și să evidențieze importanța recunoașterii și aprecierii femeilor în viața orașului. Trecătorii au fost surprinși plăcut de gestul primarului.

Prin acest demers, administrația locală arată că atenția pentru cetățeni și pentru momentele speciale din viața comunității merge dincolo de birouri și documente – primarul a ales să fie prezent acolo unde se simte pulsul orașului și al oamenilor săi.