Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

InfoCons avertizează: Cablu prelungitor vândut online, inclusiv pe eMAG, prezintă risc de șoc electric

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Organizația pentru protecția consumatorilor, InfoCons, a lansat o avertizare privind un cablu prelungitor comercializat online, inclusiv pe platforma eMAG, care prezintă risc major de șoc electric.

Specialiștii InfoCons au constatat că firele cablului au o izolație inadecvată, ceea ce poate permite accesul la piese aflate sub tensiune. Produsul nu respectă standardul european EN 60884 și nici cerințele Directivei Europene privind joasa tensiune, punând în pericol siguranța utilizatorilor.

Recomandările InfoCons

InfoCons recomandă tuturor consumatorilor

Să evite utilizarea produsului;

Să oprească imediat folosirea cablului dacă a fost achiziționat;

Să aleagă produse electrice conforme și verificate, pentru propria siguranță și a familiei.

Riscurile folosirii produselor neconforme

Utilizarea cablurilor electrice neconforme poate duce la șocuri electrice, incendii sau alte accidente grave în gospodărie. InfoCons subliniază că este esențial ca toate produsele electrice să fie cumpărate de la distribuitori autorizați și să fie marcate corespunzător.

InfoCons recomandă consumatorilor să distribuie aceste avertizări pentru a preveni accidentele și să verifice întotdeauna conformitatea produselor electrice achiziționate online sau din magazine fizice.

Pentru mai multe informații și sfaturi de protecție, vizitați site-ul InfoCons sau urmăriți tutorialele și avertizările publicate pe platformele oficiale ale organizației.

Articolul precedent
Certificare ISO 9001 – Certiro
Articolul următor
Târgoviștea, pregătită de sărbătoare: Încep Zilele Cetății 2025
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident fatal la Vișina: Un muncitor a murit prins sub pământ într-un șanț

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Un tânăr de 18 ani din comuna Dragodana și-a...

Vehicule istorice scandinave, pe urmele Brâncovenilor: expoziție itinerantă la Mogoșoaia, Potlogi și Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, pasionații de automobile de epocă și...

ITM DÂMBOVIȚA avertizează angajatorii: Trebuie să treceți la REGES Online

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița avertizează angajatorii că luna...

Măsuri de ordine publică asigurate de jandarmi la manifestările ocazionate de „Zilele Cetății Târgoviște”

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Jandarmii dâmbovițeni vor fi prezenți în mijlocul participanților în...

News

Vehicule istorice scandinave, pe urmele Brâncovenilor: expoziție itinerantă la Mogoșoaia, Potlogi și Târgoviște

Social 0
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, pasionații de automobile de epocă și...

ITM DÂMBOVIȚA avertizează angajatorii: Trebuie să treceți la REGES Online

Social 0
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița avertizează angajatorii că luna...

Polițiștii dâmbovițeni îi învață pe cetățeni să folosească corect numărul de urgență 112

Social 0
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al...

© 2023 Ziarul Dâmbovița