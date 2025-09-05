InfoCons avertizează: Cablu prelungitor vândut online, inclusiv pe eMAG, prezintă risc de șoc electric

Organizația pentru protecția consumatorilor, InfoCons, a lansat o avertizare privind un cablu prelungitor comercializat online, inclusiv pe platforma eMAG, care prezintă risc major de șoc electric.

Specialiștii InfoCons au constatat că firele cablului au o izolație inadecvată, ceea ce poate permite accesul la piese aflate sub tensiune. Produsul nu respectă standardul european EN 60884 și nici cerințele Directivei Europene privind joasa tensiune, punând în pericol siguranța utilizatorilor.

Recomandările InfoCons

InfoCons recomandă tuturor consumatorilor

Să evite utilizarea produsului;

Să oprească imediat folosirea cablului dacă a fost achiziționat;

Să aleagă produse electrice conforme și verificate, pentru propria siguranță și a familiei.

Riscurile folosirii produselor neconforme

Utilizarea cablurilor electrice neconforme poate duce la șocuri electrice, incendii sau alte accidente grave în gospodărie. InfoCons subliniază că este esențial ca toate produsele electrice să fie cumpărate de la distribuitori autorizați și să fie marcate corespunzător.

InfoCons recomandă consumatorilor să distribuie aceste avertizări pentru a preveni accidentele și să verifice întotdeauna conformitatea produselor electrice achiziționate online sau din magazine fizice.

Pentru mai multe informații și sfaturi de protecție, vizitați site-ul InfoCons sau urmăriți tutorialele și avertizările publicate pe platformele oficiale ale organizației.