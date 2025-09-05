Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Târgoviștea, pregătită de sărbătoare: Încep Zilele Cetății 2025

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Zilele Cetății Târgoviște debutează  astăzi, 5septembrie, și vor aduce locuitorilor și oaspeților o serie de evenimente dedicate tradițiilor, culturii, sportului și artei.

Manifestarea este gândită ca o sărbătoare a comunității, construită în jurul oamenilor și emoțiilor lor, de la evocarea istoriei glorioase a vechii cetăți voievodale până la spectacole moderne și activități pentru toate vârstele.

 Expoziții,  momente culturale,  și  competiții sportive,  concerte,  ateliere pentru copii și  spectacole pirotehnice vor colora întreg orașul pe parcursul mai multor zile.

Târgoviștenii și turiștii sunt invitați să consulte programul detaliat pe site-ul oficial al Primăriei: Program Zilele Cetății 2025.

 Organizatorii transmit un mesaj simplu: „Ne vedem peste tot!”

