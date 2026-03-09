Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Guvernul României a adoptat pe 5 martie 2026, un proiect de Ordonanță de Urgență care menține plafonarea prețului la gaze pentru clienții casnici în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Prețul maxim la gaze pentru persoanele fizice va rămâne 0,31 lei/kWh timp de un an, indiferent de fluctuațiile pieței internaționale.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, liberalizarea completă va fi oportună anul viitor, când România își va dubla capacitatea de alimentare cu gaze.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că măsura garantează stabilitatea prețurilor, chiar și în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Actul normativ vine ca răspuns la nevoia de protecție a consumatorilor casnici și include un mecanism complex de stabilizare a prețurilor, similar unor soluții aplicate în alte state membre ale Uniunii Europene.

 Alte măsuri din ședința de guvern

Modificări și completări legislative în materie fiscal-bugetară și responsabilitate financiară.

Sprijin pentru tineri, persoane vulnerabile și șomeri în contextul ocupării forței de muncă.

Modernizarea serviciilor publice digitale prin proiectul MAI Digital, în valoare de aproape 487 milioane lei.

Aproape toate inițiativele legislative vizează stabilitate economică și protecția consumatorilor.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

