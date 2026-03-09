Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița atrage atenția cetățenilor asupra riscului crescut de incendii de vegetație uscată în această perioadă, atât în zonele rurale, cât și în apropierea localităților

Focul poate porni aparent controlat, de exemplu pentru curățarea terenurilor, dar se poate extinde rapid și poate afecta terenuri agricole, păduri sau gospodării, punând în pericol viața și bunurile oamenilor.

ISU Dâmbovița recomandă tuturor celor care desfășoară activități agricole sau gospodărești să respecte următoarele măsuri de prevenție:

Nu aprindeți focuri în apropierea vegetației uscate;

Supravegheați permanent orice foc folosit pentru curățarea terenurilor;

Păstrați mijloacele de stingere la îndemână (apă, lopeți, nisip);

Respectați distanța față de locuințe, păduri și alte construcții;

În caz de incendiu, anunțați imediat 112.

Fiecare gest responsabil poate preveni tragedii și proteja comunitatea. Prevenția este cea mai sigură formă de protecție.