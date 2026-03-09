Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița atrage atenția cetățenilor asupra riscului crescut de incendii de vegetație uscată în această perioadă, atât în zonele rurale, cât și în apropierea localităților

By: Roxana - Ionela Botea

Focul poate porni aparent controlat, de exemplu pentru curățarea terenurilor, dar se poate extinde rapid și poate afecta terenuri agricole, păduri sau gospodării, punând în pericol viața și bunurile oamenilor.

ISU Dâmbovița recomandă tuturor celor care desfășoară activități agricole sau gospodărești să respecte următoarele măsuri de prevenție:

Nu aprindeți focuri în apropierea vegetației uscate;

Supravegheați permanent orice foc folosit pentru curățarea terenurilor;

Păstrați mijloacele de stingere la îndemână (apă, lopeți, nisip);

Respectați distanța față de locuințe, păduri și alte construcții;

În caz de incendiu, anunțați imediat 112.

 Fiecare gest responsabil poate preveni tragedii și proteja comunitatea. Prevenția este cea mai sigură formă de protecție.

Guvernul României a adoptat pe 5 martie 2026, un proiect de Ordonanță de Urgență care menține plafonarea prețului la gaze pentru clienții casnici în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027
Măsura de acordare a ajutorului pentru plata energiei electrice a fost prelungită până la 31 decembrie 2026, potrivit prevederilor din OUG nr. 89/2025
Roxana - Ionela Botea

