Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Grădinița „Alexandrina Simionescu Ghica” din Târgoviște va fi reabilitată printr-o investiție de peste 7 milioane de lei

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Administrația locală din Târgoviște continuă demersurile de modernizare a infrastructurii educaționale. Grădinița cu Program Prelungit „Alexandrina Simionescu Ghica”, situată pe Calea Domnească, urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare, proiect ce vizează corpul vechi al unității de învățământ.

Investiția, în valoare de peste 7.000.000 de lei, este finanțată în întregime din fonduri nerambursabile, atrase de autoritățile locale. Proiectul își propune să îmbunătățească semnificativ condițiile de studiu și confortul copiilor și cadrelor didactice, prin modernizarea spațiilor, eficientizarea consumului energetic și adaptarea clădirii la normele actuale de siguranță și funcționare.

Reprezentanții administrației taurgoviştene subliniază că acesta este încă un pas important în strategia municipalității de a investi constant în educație, atât prin modernizarea infrastructurii, cât și prin atragerea de finanțări externe care să reducă povara asupra bugetului local.

Proiectul se înscrie în seria numeroaselor intervenții asupra unităților de învățământ din municipiu, prin care se urmărește crearea unor condiții moderne, sigure și prietenoase pentru copii, dar și susținerea unei educații de calitate.

Articolul precedent
Ilustrand Iubirea in Fotografia de Nunta
Articolul următor
Parteneriat pentru digitizarea colecției de Carte Veche și Rară a Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

Explozie la o butelie în Băleni-Sârb

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
O explozie produsă ieri la o butelie, în comuna Băleni,...

România întâlnește Muntenegru, duminică, în Pitești Arena! Meci important pentru naționala de baschet

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Naționala de baschet a României revine pe parchet duminică, de...

Flacăra Moreni joacă astăzi la Buftea! Meci important în etapa a 15-a: duel cu CSL Ștefăneștii de Jos

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Flacăra Moreni revine astăzi pe teren pentru un nou...

News

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Social 0
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

Acces gratuit pe 1 Decembrie la muzeele din Târgovişte și la Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

Social 0
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”...

Polițiștii dâmbovițeni au organizat o activitate informativ-preventivă de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor

Social 0
Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității al...

© 2023 Ziarul Dâmbovița