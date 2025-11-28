Grădinița „Alexandrina Simionescu Ghica” din Târgoviște va fi reabilitată printr-o investiție de peste 7 milioane de lei

Administrația locală din Târgoviște continuă demersurile de modernizare a infrastructurii educaționale. Grădinița cu Program Prelungit „Alexandrina Simionescu Ghica”, situată pe Calea Domnească, urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare, proiect ce vizează corpul vechi al unității de învățământ.

Investiția, în valoare de peste 7.000.000 de lei, este finanțată în întregime din fonduri nerambursabile, atrase de autoritățile locale. Proiectul își propune să îmbunătățească semnificativ condițiile de studiu și confortul copiilor și cadrelor didactice, prin modernizarea spațiilor, eficientizarea consumului energetic și adaptarea clădirii la normele actuale de siguranță și funcționare.

Reprezentanții administrației taurgoviştene subliniază că acesta este încă un pas important în strategia municipalității de a investi constant în educație, atât prin modernizarea infrastructurii, cât și prin atragerea de finanțări externe care să reducă povara asupra bugetului local.

Proiectul se înscrie în seria numeroaselor intervenții asupra unităților de învățământ din municipiu, prin care se urmărește crearea unor condiții moderne, sigure și prietenoase pentru copii, dar și susținerea unei educații de calitate.