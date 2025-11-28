Parteneriat pentru digitizarea colecției de Carte Veche și Rară a Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște

Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, în parteneriat cu Institutul Național al Patrimoniului, a demarat un amplu proiect multianual de digitizare a colecției de Carte Veche și Rară aflată în patrimoniul instituției. Inițiativa urmărește conservarea, protejarea și valorificarea digitală a unor volume de o importanță istorică și culturală deosebită, oferind totodată acces online publicului și cercetătorilor.

Colecția, formată din peste 1.000 de volume, cuprinde cărți tipărite începând din secolul al XVII-lea, provenite din mari centre tipografice ale vremii: Mănăstirea Dealu, București, Snagov, Iași, Râmnic, precum și din importante orașe europene precum Paris sau Viena. Aceste lucrări constituie o parte valoroasă a patrimoniului scris românesc și european, fiind un reper esențial pentru cercetătorii domeniului și pentru pasionații de istorie culturală

Digitizare la standarde moderne

Proiectul se desfășoară în strictă concordanță cu standardele contemporane de scanare și arhivare digitală. Etapele includ:selectarea volumelor;pregătirea lor pentru procesul de scanare;digitizarea propriu-zisă;prelucrarea profesională a imaginilor;încărcarea datelor într-o platformă online dedicată.

Prin acest demers, o parte semnificativă a colecției va deveni accesibilă în format digital, într-un mediu care asigură atât protejarea integrității fizice a materialelor originale, cât și o accesibilitate sporită pentru publicul larg și pentru mediul academic.

Un pas important pentru valorificarea patrimoniului cultural

Digitizarea contribuie la creșterea vizibilității colecției și facilitează cercetarea științifică, oferind acces rapid și sigur la documente care, în mod tradițional, necesită condiții speciale de manipulare și conservare.

Totodată, acest parteneriat consolidează rolul muzeului târgoviștean de păstrător și promotor al identității culturale românești, valorificând patrimoniul documentar într-o manieră modernă, sustenabilă și adaptată nevoilor actuale ale publicului.