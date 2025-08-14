Deținutul evadat din Penitenciarul Mărgineni, prins în Prahova după mai puțin de 24 de ore

Bărbatul de 32 de ani care a evadat marți seara, 12 august 2025, din Penitenciarul Mărgineni, județul Dâmbovița, a fost capturat marți, în jurul orei 11:30, în județul Prahova.

Acțiunea de prindere a fost rezultatul unei operațiuni ample desfășurate de polițiștii din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Prahova și Dâmbovița, împreună cu jandarmii prahoveni și lucrători ai Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Forțele de ordine au acționat neîntrerupt pe parcursul nopții, efectuând verificări în teren, descinderi la adrese, filtre rutiere și căutări în zonele împădurite pentru a limita deplasarea fugarului.

Cooperarea între structuri și mobilizarea rapidă a resurselor au permis localizarea deținutului, care a fost găsit ascuns în podul unei case din localitatea Poiana Vărbilău, județul Prahova.

Acesta a fost imobilizat imediat și se află acum în custodia polițiștilor. Cercetările continuă sub coordonarea IPJ Dâmbovița, pentru infracțiunea de evadare.