Polițiștii dâmbovițeni au aplicat peste 670 de sancțiuni și au reținut 65 de permise de conducere într-o săptămână

În perioada 4 – 10 august 2025, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au participat la acțiunea europeană SPEED, derulată sub coordonarea Direcției Rutiere a IGPR, în cadrul Programului Operațiunilor Europene 2025 al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa (ROADPOL).

Scopul acțiunii a fost verificarea respectării limitelor legale de viteză și prevenirea accidentelor rutiere provocate de viteza excesivă.

Rezultatele controalelor

Peste 670 de sancțiuni contravenționale aplicate pentru depășirea vitezei legale;65 de permise de conducere reținute, dintre care 60 pentru depășirea cu peste 50 km/h a limitei legale; 5 pentru depășirea cu peste 70 km/h a vitezei maxime admise.

Reprezentanții IPJ Dâmbovița reamintesc șoferilor că viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave.

„Pentru siguranța dumneavoastră și a celor din jur, respectați limitele legale și adaptați viteza la condițiile de drum, trafic și vreme”, transmit polițiștii.