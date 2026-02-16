Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Chindia Târgoviște a obținut o victorie surprinzătoare în amicalul disputat pe Stadionul Steaua, impunându-se cu 2-1

By: Roxana - Ionela Botea

Steaua a deschis scorul prin Ruben Lopez (70’ – penalty).

Chindia a răspuns rapid în repriza secundă, cu golurile lui Doumtsios (47’) și Popadiuc (57’), întorcând rezultatul în favoarea echipei de sub Turnul Chindiei 

 Echipa de start a Chindiei:

Contra – Munoz, Mboumbouni, Celea, Brumă – Petre, Honciu, Popadiuc, Pesic – Jurj, Doumtsios

În repriza a doua, staff-ul tehnic a rulat întregul lot disponibil, oferind ocazia tuturor jucătorilor să se remarce și să prindă minute de joc.

Chindia a demonstrat organizare și determinare, punând presiune constantă pe defensiva Stelei.

Reacția rapidă după golul primit a fost cheia succesului, iar golurile marcate de Doumtsios și Popadiuc au arătat eficiență în fața porții.

Staff-ul tehnic a profitat de amical pentru a testa combinații noi și pentru a evalua starea fizică a jucătorilor.

Meciul a fost un test util înainte de debutul oficial al sezonului, oferind indicii despre forma echipei și despre jucătorii care pot face diferența. Suporterii Chindiei au motive să fie optimiști, văzând implicarea și determinarea echipei.

O victorie importantă pentru moral și pentru încrederea echipei, care continuă pregătirile pentru competițiile oficiale.

Cum funcționează hidrofoarele și de ce ai nevoie de unul
CSM CSU Târgoviște a obținut o victorie clară în fața echipei Sportul Studențesc, impunându-se cu scorul de 85-50
