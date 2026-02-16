Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

CSM CSU Târgoviște a obținut o victorie clară în fața echipei Sportul Studențesc, impunându-se cu scorul de 85-50

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

De la primele minute, baschetbalistele târgoviștene au controlat ritmul jocului, construind atacuri organizate și apărand agresiv, forțând greșeli ale adversarelor. La pauză, avantajul era deja semnificativ, iar sfertul al doilea a consolidat superioritatea echipei noastre.

Scor pe sferturi

1: 20-12

2: 21-16

3: 21-13

4: 23-9

Marcatoare pentru CSM CSU Târgoviște:

Teodora Manea – 21 puncte

Bianca Voica Nagy – 19 puncte

Jazmyn Na’shae Turner – 13 puncte

Bianca Nan – 12 puncte

Gabriela Irimia – 9 puncte

Sară Nitescu – 7 puncte

Lena Radulovic – 4 puncte

Obiectivul echipei rămâne clar: menținerea pozițiilor fruntașe și un parcurs solid în fazele decisive ale campionatului. Victoria cu Sportul Studențesc aduce puncte valoroase și consolidează poziția CSM CSU Târgoviște în clasament.

Felicitări echipei pentru prestația excelentă!

Articolul precedent
Chindia Târgoviște a obținut o victorie surprinzătoare în amicalul disputat pe Stadionul Steaua, impunându-se cu 2-1
Articolul următor
Reprezentanții Asociației pentru Protecția Consumatorilor atrag atenția asupra prețului uriaș pe care au ajuns să-l aibă roșiile românești
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar consumul de alimente s-a redus cu aproape 30%

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Puterea de cumpărare a românilor a scăzut iar consumul...

România a ajuns în recesiune tehnică

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Este o realitate confirmată de INS și resimțită la...

 Jandarmeria Dâmbovița a avut în 2025 peste 5.700 de misiuni pentru siguranța comunității

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița a prezentat bilanțul activității...

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște a organizat un workshop

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității...

News

Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște a organizat un workshop

Învăţământ 0
Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității...

Biblioteca Județeană „I. H. Rădulescu” Dâmbovița găzduiește lansarea volumului „MandiLionul”, semnat de Remus Petre

Cultură 0
Marți, 17 februarie 2026, la ora 14:00, Biblioteca Județeană...

Amendă de 3.000 lei dacă nu declari numărul real de persoane la întreținere

Social 0
Dacă nu declari numărul de persoane corespunzător, poți atrage...

© 2023 Ziarul Dâmbovița