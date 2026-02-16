CSM CSU Târgoviște a obținut o victorie clară în fața echipei Sportul Studențesc, impunându-se cu scorul de 85-50

De la primele minute, baschetbalistele târgoviștene au controlat ritmul jocului, construind atacuri organizate și apărand agresiv, forțând greșeli ale adversarelor. La pauză, avantajul era deja semnificativ, iar sfertul al doilea a consolidat superioritatea echipei noastre.

Scor pe sferturi

1: 20-12

2: 21-16

3: 21-13

4: 23-9

Marcatoare pentru CSM CSU Târgoviște:

Teodora Manea – 21 puncte

Bianca Voica Nagy – 19 puncte

Jazmyn Na’shae Turner – 13 puncte

Bianca Nan – 12 puncte

Gabriela Irimia – 9 puncte

Sară Nitescu – 7 puncte

Lena Radulovic – 4 puncte

Obiectivul echipei rămâne clar: menținerea pozițiilor fruntașe și un parcurs solid în fazele decisive ale campionatului. Victoria cu Sportul Studențesc aduce puncte valoroase și consolidează poziția CSM CSU Târgoviște în clasament.

Felicitări echipei pentru prestația excelentă!