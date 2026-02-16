CSM CSU Târgoviște a obținut o victorie clară în fața echipei Sportul Studențesc, impunându-se cu scorul de 85-50

De la primele minute, baschetbalistele târgoviștene au controlat ritmul jocului, construind atacuri organizate și apărand agresiv, forțând greșeli ale adversarelor. La pauză, avantajul era deja semnificativ, iar sfertul al doilea a consolidat superioritatea echipei noastre.
Scor pe sferturi
1: 20-12
2: 21-16
3: 21-13
4: 23-9
Marcatoare pentru CSM CSU Târgoviște:
Teodora Manea – 21 puncte
Bianca Voica Nagy – 19 puncte
Jazmyn Na’shae Turner – 13 puncte
Bianca Nan – 12 puncte
Gabriela Irimia – 9 puncte
Sară Nitescu – 7 puncte
Lena Radulovic – 4 puncte
Obiectivul echipei rămâne clar: menținerea pozițiilor fruntașe și un parcurs solid în fazele decisive ale campionatului. Victoria cu Sportul Studențesc aduce puncte valoroase și consolidează poziția CSM CSU Târgoviște în clasament.
Felicitări echipei pentru prestația excelentă!