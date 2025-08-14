Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Bilanț ISU Dâmbovița: Peste 280 de intervenții într-o singură săptămână

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În perioada 4 – 11 august 2025, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Basarab I” al județului Dâmbovița au gestionat 282 de evenimente, mobilizând zilnic peste 140 de pompieri pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului.

Tipuri de intervenții:

  • 40 de incendii, dintre care 35 de vegetație uscată;
  • 12 accidente rutiere;
  • 1 intervenție pentru inundații;
  • 201 cazuri medicale;
  • 28 alte situații de urgență (deblocări de uși, salvări de animale, asistență persoane, asigurare zonă etc.).

Un număr ridicat de misiuni a fost dedicat stingerii incendiilor de vegetație uscată, care se pot extinde rapid, punând în pericol locuințe, infrastructură, vieți omenești și mediul. Reprezentanții ISU reamintesc că arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă.

Autoritățile atrag atenția că pentru ca intervențiile să fie rapide și eficiente, apelurile la 112 trebuie să conțină informații clare despre locația și natura evenimentului. Apelurile false sau incomplete pot întârzia acțiunile acolo unde pericolul este real.

În aceeași perioadă, echipajele ISU Dâmbovița au desfășurat 42 de misiuni de recunoaștere și informare preventivă în localitățile din județ.

Inspectoratul rămâne pregătit 24/7 să intervină în sprijinul comunității și îndeamnă populația să respecte măsurile de prevenire a incendiilor și să se informeze din surse oficiale, precum platforma fiipregatit.ro sau aplicația DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.

Articolul precedent
ALERTĂ: Produs cosmetic Collistar retras de pe piață din cauza unui ingredient interzis
Articolul următor
Deținutul evadat din Penitenciarul Mărgineni, prins în Prahova după mai puțin de 24 de ore
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

EL ESTE NOUL REPREZENTANT AL LIGII A II- A ÎN CADRUL FRF

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Zilele trecute a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a...

ILIE POENARU NU E SUPĂRAT DUPĂ EȘECUL DE LA HUNEDOARA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
După meci, Ilie Poenaru s-a declarat mulțumit de jocul...

TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF A AJUNS SĂ ANTRENEZE ÎN SUDAN

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a bătut palma cu...

SCHIMBĂRI DE ULTIM MOMENT ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei...

News

În scenarii mai pesimiste, inflația ar putea urca la 9%

Social 0
Consiliul BNR s-a conformat așteptărilor și  a păstrat la...

Transformări radicale la Grădinița cu program prelungit nr. 3 Târgoviște!

Social 0
Au fost finalizate  lucrările prevăzute în cadrul proiectului  ”Creșterea...

ALERTĂ DE INCENDII DE VEGETAȚIE 

Social 0
În contextul secetei prelungite și al lipsei precipitațiilor în...

© 2023 Ziarul Dâmbovița