ALERTĂ: Produs cosmetic Collistar retras de pe piață din cauza unui ingredient interzis

Autoritățile pentru protecția consumatorilor avertizează asupra unui produs cosmetic care prezintă risc chimic – Collistar, stick de protecție solară față și corp, 25 ml.
Analizele au arătat că produsul conține 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehidă (BMHCA), o substanță interzisă în Uniunea Europeană în produsele cosmetice.
Riscuri asociate BMHCA:
- Poate afecta sistemul reproducător;
- Poate dăuna sănătății copilului nenăscut;
- Poate provoca reacții cutanate și sensibilizare.
Produsul nu respectă Regulamentul privind produsele cosmetice și este considerat periculos pentru sănătatea utilizatorilor.
Recomandarea specialiștilor: consumatorii sunt sfătuiți să verifice ingredientele produselor cosmetice înainte de utilizare și să evite formulele care conțin substanțe interzise.