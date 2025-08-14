Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

ALERTĂ: Produs cosmetic Collistar retras de pe piață din cauza unui ingredient interzis

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Autoritățile pentru protecția consumatorilor avertizează asupra unui produs cosmetic care prezintă risc chimic – Collistar, stick de protecție solară față și corp, 25 ml.

Analizele au arătat că produsul conține 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehidă (BMHCA), o substanță interzisă în Uniunea Europeană în produsele cosmetice.

Riscuri asociate BMHCA:

  • Poate afecta sistemul reproducător;
  • Poate dăuna sănătății copilului nenăscut;
  • Poate provoca reacții cutanate și sensibilizare.

Produsul nu respectă Regulamentul privind produsele cosmetice și este considerat periculos pentru sănătatea utilizatorilor.

Recomandarea specialiștilor: consumatorii sunt sfătuiți să verifice ingredientele produselor cosmetice înainte de utilizare și să evite formulele care conțin substanțe interzise.

Articolul precedent
Aproape 300 de locuri de muncă vacante la angajatori din Dâmbovița
Articolul următor
Bilanț ISU Dâmbovița: Peste 280 de intervenții într-o singură săptămână
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

EL ESTE NOUL REPREZENTANT AL LIGII A II- A ÎN CADRUL FRF

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Zilele trecute a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a...

ILIE POENARU NU E SUPĂRAT DUPĂ EȘECUL DE LA HUNEDOARA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
După meci, Ilie Poenaru s-a declarat mulțumit de jocul...

TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF A AJUNS SĂ ANTRENEZE ÎN SUDAN

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a bătut palma cu...

SCHIMBĂRI DE ULTIM MOMENT ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei...

News

În scenarii mai pesimiste, inflația ar putea urca la 9%

Social 0
Consiliul BNR s-a conformat așteptărilor și  a păstrat la...

Transformări radicale la Grădinița cu program prelungit nr. 3 Târgoviște!

Social 0
Au fost finalizate  lucrările prevăzute în cadrul proiectului  ”Creșterea...

ALERTĂ DE INCENDII DE VEGETAȚIE 

Social 0
În contextul secetei prelungite și al lipsei precipitațiilor în...

© 2023 Ziarul Dâmbovița