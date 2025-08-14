ALERTĂ: Produs cosmetic Collistar retras de pe piață din cauza unui ingredient interzis

Autoritățile pentru protecția consumatorilor avertizează asupra unui produs cosmetic care prezintă risc chimic – Collistar, stick de protecție solară față și corp, 25 ml.

Analizele au arătat că produsul conține 2-(4-tert-butilbenzil) propionaldehidă (BMHCA), o substanță interzisă în Uniunea Europeană în produsele cosmetice.

Riscuri asociate BMHCA:

Poate afecta sistemul reproducător;

Poate dăuna sănătății copilului nenăscut;

Poate provoca reacții cutanate și sensibilizare.

Produsul nu respectă Regulamentul privind produsele cosmetice și este considerat periculos pentru sănătatea utilizatorilor.

Recomandarea specialiștilor: consumatorii sunt sfătuiți să verifice ingredientele produselor cosmetice înainte de utilizare și să evite formulele care conțin substanțe interzise.