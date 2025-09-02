Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Bărbat prins la volan, deși avea permisul suspendat

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii Secției Nr. 10 Poliție Rurală Petrești au oprit,  în jurul orei 21:30, pe DN 61, în localitatea Grozăvești, un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani, din municipiul Târgoviște.

Verificările au arătat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat, motiv pentru care polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce.

Autoritățile reamintesc că încălcarea acestei restricții constituie o contravenție gravă, cu consecințe legale importante.

Articolul precedent
Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște
Articolul următor
Ritualuri care ajuta tenul sa arate impecabil chiar si acasa
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Ritualuri care ajuta tenul sa arate impecabil chiar si acasa

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Mulți oameni asociază răsfățul pielii cu vizitele la salon,...

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea...

Jaqueline Cristian, cel mai bun rezultat la US Open: Turul 3 după un meci spectaculos cu Anisimova

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Racheta numărul 1 a României, Jaqueline Cristian, s-a oprit în turul...

News

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Social 0
Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea...

Vremea în Dâmbovița – Zi caldă și plăcută

Social 0
Dâmbovița, 1 septembrie 2025 - Locuitorii județului Dâmbovița se pot...

© 2023 Ziarul Dâmbovița