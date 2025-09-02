Bărbat prins la volan, deși avea permisul suspendat

Polițiștii Secției Nr. 10 Poliție Rurală Petrești au oprit, în jurul orei 21:30, pe DN 61, în localitatea Grozăvești, un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani, din municipiul Târgoviște.

Verificările au arătat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat, motiv pentru care polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de conducerea unui vehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendat dreptul de a conduce.

Autoritățile reamintesc că încălcarea acestei restricții constituie o contravenție gravă, cu consecințe legale importante.