Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 25 de ani, cercetat pentru furt calificat.

Conform anchetei, la 28 august, în jurul orei 01:00, acesta ar fi pătruns prin efracție într-o societate comercială din municipiu și ar fi sustras 10.000 de lei și mai multe pachete de țigări.
De asemenea, la 29 august, în jurul orei 13:30, tânărul ar fi intrat prin efracție în vestiarul unei secții din Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, de unde ar fi sustras 600 de lei.

Pe 31 august, pe numele său a fost emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Autoritățile precizează că, în toate cazurile, presupusa vinovăție se află sub protecția prezumției de nevinovăție, conform Codului de Procedură Penală.

Articolul precedent
Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale
Articolul următor
Bărbat prins la volan, deși avea permisul suspendat
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Ritualuri care ajuta tenul sa arate impecabil chiar si acasa

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Mulți oameni asociază răsfățul pielii cu vizitele la salon,...

Bărbat prins la volan, deși avea permisul suspendat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției Nr. 10 Poliție Rurală Petrești au oprit,  în jurul...

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea...

Jaqueline Cristian, cel mai bun rezultat la US Open: Turul 3 după un meci spectaculos cu Anisimova

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Racheta numărul 1 a României, Jaqueline Cristian, s-a oprit în turul...

News

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Social 0
Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea...

Vremea în Dâmbovița – Zi caldă și plăcută

Social 0
Dâmbovița, 1 septembrie 2025 - Locuitorii județului Dâmbovița se pot...

Alertă de incendiu în Târgoviște. Intervenție rapidă a pompierilor

Social 0
Pompierii din Târgoviște au intervenit prompt pentru stingerea unui...

© 2023 Ziarul Dâmbovița