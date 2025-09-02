Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 25 de ani, cercetat pentru furt calificat.

Conform anchetei, la 28 august, în jurul orei 01:00, acesta ar fi pătruns prin efracție într-o societate comercială din municipiu și ar fi sustras 10.000 de lei și mai multe pachete de țigări.

De asemenea, la 29 august, în jurul orei 13:30, tânărul ar fi intrat prin efracție în vestiarul unei secții din Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, de unde ar fi sustras 600 de lei.

Pe 31 august, pe numele său a fost emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Autoritățile precizează că, în toate cazurile, presupusa vinovăție se află sub protecția prezumției de nevinovăție, conform Codului de Procedură Penală.