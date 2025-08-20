Avocatul Poporului vine la Consiliul Județean Dâmbovița pentru audiențe cu cetățenii

Astăzi, 20 august, între orele 10:00 – 14:00, cetățenii județului Dâmbovița au ocazia să se întâlnească cu reprezentantul instituției Avocatul Poporului pentru consiliere și prezentarea problemelor personale sau comunitare.

Audiențele se vor desfășura la sediul Consiliului Județean Dâmbovița, situat pe str. Lt. Stancu Ion, nr. 35, Corpul G, în fosta clădire a Facultății de Științe Economice a Universității Valahia, vizavi de Decathlon, în spatele Pieței 1 Mai.

Această inițiativă oferă cetățenilor asistență juridică gratuită și posibilitatea de a semnala situații care necesită sprijinul instituției Avocatul Poporului. Programul de audiențe la acest sediu a început la 9 iulie 2025, oferind periodic oportunitatea de consultanță directă.

Reprezentanții instituției recomandă respectarea intervalului orar pentru a asigura un flux eficient al întâlnirilor.