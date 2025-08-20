Primar Târgoviște: ”Pe zona de investiții, politica pe care o practică actualul guvern nu cred că este cea mai potrivită”

Până în luna septembrie, în Târgoviște vor mai fi finalizate încă patru investiții în infrastructura de educație. Este vorba despre proiectele de la Grădinița nr. 14, Școala Gimnazială Grigore Alexandrescu, corpul de clădire aflat în lucru la Liceul Tehnologic Ion Heliade Rădulescu, la care se adaugă baza sportivă de la Școala Radu cel Mare- a declarat primarul Cristian Stan. Până la finalul anului se va finaliza și proiectul de la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu.

„Deci discutăm de trei investiții care se finalizează până pe 8 septembrie, când începe anul școlar, iar copii se vor putea întoarce în locațiile respective.(…) Din păcate, pe zona de investiții, politica pe care o practică actualul guvern nu cred că este cea mai potrivită. Pe de altă parte, decontările pe ceea ce înseamnă lucrările realizate până în acest moment merg foarte greu. Și am să du un singur exemplu: Am vorbit mai devreme de corpul de clădire reabilitat la Liceul Heliade Rădulescu, proiect de aproape cinci milioane de lei. Până acum au fost decontați „0” lei. Eu cred că, dincolo de a clama, în mod formal, niște intenții și niște obiective, trebuie să și dovedească că sprijină educația, prin onorarea obligațiilor prevăzute în contractele de finanțare”- a precizat edilul.