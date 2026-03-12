Eduard Florian Dinu, cu domiciliul în municipiul Târgoviște, str. Ciprian Porumbescu nr. 16, județul Dâmbovița, anunță, conform Legii nr. 102 din 13 aprilie 2023, art. 23³, obținerea Autorizației de construire nr. 247 din data de 05.11.2025, emisă de Primăria Municipiului Târgoviște, cu titlul „Construire locuință P+1+M și împrejmuire teren”, pentru imobilul situat în municipiul Târgoviște, str. Silviu Stănculescu nr. 127B, județul Dâmbovița, identificat prin număr cadastral 86142, carte funciară 86142