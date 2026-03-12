Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Eduard Florian Dinu, cu domiciliul în municipiul Târgoviște, str. Ciprian Porumbescu nr. 16, județul Dâmbovița, anunță, conform Legii nr. 102 din 13 aprilie 2023, art. 23³, obținerea Autorizației de construire nr. 247 din data de 05.11.2025, emisă de Primăria Municipiului Târgoviște, cu titlul „Construire locuință P+1+M și împrejmuire teren”, pentru imobilul situat în municipiul Târgoviște, str. Silviu Stănculescu nr. 127B, județul Dâmbovița, identificat prin număr cadastral 86142, carte funciară 86142

Proiectul bugetului de stat pe 2026 prevede, la capitolul educație, reducerea cu aproape 2 miliarde de lei a cheltuielilor de personal, acestea reprezentând în principal salariile cadrelor didactice
Misiunea 'Zero Miros': Tot ce trebuie să știi înainte să treci la o litieră smart
