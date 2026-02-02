Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița anunță că, în luna februarie 2026, vor fi disponibile 103 locuri gratuite pentru cursuri de formare profesională destinate persoanelor care beneficiază, conform legii, de servicii gratuite de formare.

Printre cele mai căutate calificări disponibile în județul Dâmbovița se numără:Agent de securitate, Lucrător comercial,Operator introducere, validare și prelucrare date,Ajutor bucătar, Referent resurse umane, Competență digitală și securitate cibernetică, Coafor și Bucătar

Persoanele interesate se pot înscrie sau solicita informații suplimentare la AJOFM Dâmbovița, conform domiciliului sau reședinței, iar oferta completă poate fi consultată și online, pe site-ul www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice / Cursuri de formare profesională.

Aceste cursuri oferă oportunități concrete pentru dobândirea de competențe profesionale și creșterea șanselor pe piața muncii.

Strat de zăpadă consistent, polei și vânt puternic vor pune la încercare infrastructura și circulația rutieră
Începând cu 1 februarie 2026,a intrat în vigoare modificările aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 91/2025, care afectează plata concediilor medicale
