Activitățile casnice îți pot aduce pensie și asigurare de sănătate!

Știai că, prin statutul de prestator casnic, munca desfășurată în gospodării poate fi recunoscută legal și îți poate oferi dreptul la pensie și asigurare de sănătate?

Prin sistemul gestionat de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), persoanele care desfășoară activități casnice remunerate pot beneficia, în condițiile legii, de:

Recunoașterea legală a muncii prestate

Vechime în sistemul public de pensii

Asigurare în sistemul public de sănătate

Cum funcționează?

Totul se realizează simplu, prin intermediul platformei electronice dedicate prestatorilor casnici: https://tichete.anofm.ro

Prin această platformă:

te poți înregistra ca prestator casnic

poți utiliza tichetele pentru activități casnice

poți verifica contribuțiile și situația ta

Ai nevoie de sprijin?

Pentru informații suplimentare și îndrumare, te poți adresa agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, unde specialiștii îți pot explica pașii necesari.

Informează-te și alege să muncești legal, cu beneficii reale pentru viitorul tău!