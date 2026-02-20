Proceduri mai rapide și digitalizare pentru autoritățile de mediu

S-a pus în consultare publică un proiect de Ordonanță de Urgență privind simplificarea procedurilor administrative pentru investitori. Un capitol esențial vizează măsurile propuse de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru eficientizarea evaluării impactului asupra mediului.

Ministra Diana Buzoianu a subliniat că obiectivul este reducerea termenelor fără diminuarea standardelor:

„Reducem termenele acolo unde există spațiu real de eficientizare, dar nu reducem standardele de mediu. Din contră, digitalizarea și clarificarea etapelor procedurale ne permit procese mai rapide, mai transparente și mai predictibile pentru investitori, menținând integral exigențele de protecție a mediului.”

Ce se schimbă concret în evaluarea impactului asupra mediului?

Analiza inițială: termen redus de la 15 la 10 zile

Formularea punctului de vedere în etapa de încadrare: de la 20 la 15 zile

Termenul maxim pentru decizia de încadrare: de la 90 la 60 de zile

În total, durata maximă a celor două etape scade cu 40 de zile. Termenele au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene.

Digitalizare la nivel național

Proiectul prevede dezvoltarea unui nou sistem informatic național pentru evidența și raportarea datelor de mediu, gestionat de ANMAP.

Noua platformă va permite:

Gestionarea digitală a fluxurilor de date

Creșterea trasabilității procedurilor

Standardizarea raportărilor

Reducerea birocrației pentru operatorii economici

Îmbunătățirea calității datelor de mediu

Obiectivul declarat: proceduri mai rapide, fără compromisuri privind protecția mediului, și o administrație mai predictibilă pentru mediul economic.

Proiectul de act normativ este disponibil în consultare publică.