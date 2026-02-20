Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Proceduri mai rapide și digitalizare pentru autoritățile de mediu

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

S-a pus în consultare publică un proiect de Ordonanță de Urgență privind simplificarea procedurilor administrative pentru investitori. Un capitol esențial vizează măsurile propuse de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru eficientizarea evaluării impactului asupra mediului.

Ministra Diana Buzoianu a subliniat că obiectivul este reducerea termenelor fără diminuarea standardelor:

„Reducem termenele acolo unde există spațiu real de eficientizare, dar nu reducem standardele de mediu. Din contră, digitalizarea și clarificarea etapelor procedurale ne permit procese mai rapide, mai transparente și mai predictibile pentru investitori, menținând integral exigențele de protecție a mediului.”

 Ce se schimbă concret în evaluarea impactului asupra mediului?

 Analiza inițială: termen redus de la 15 la 10 zile

 Formularea punctului de vedere în etapa de încadrare: de la 20 la 15 zile

 Termenul maxim pentru decizia de încadrare: de la 90 la 60 de zile

În total, durata maximă a celor două etape scade cu 40 de zile. Termenele au fost discutate cu reprezentanții Comisiei Europene.

 Digitalizare la nivel național

Proiectul prevede dezvoltarea unui nou sistem informatic național pentru evidența și raportarea datelor de mediu, gestionat de ANMAP.

Noua platformă va permite:

 Gestionarea digitală a fluxurilor de date

 Creșterea trasabilității procedurilor

 Standardizarea raportărilor

 Reducerea birocrației pentru operatorii economici

 Îmbunătățirea calității datelor de mediu

 Obiectivul declarat: proceduri mai rapide, fără compromisuri privind protecția mediului, și o administrație mai predictibilă pentru mediul economic.

Proiectul de act normativ este disponibil în consultare publică.

Articolul precedent
Chindia începe 2026 la Reșița! Primul meci oficial al anului
Articolul următor
Activitățile casnice îți pot aduce pensie și asigurare de sănătate!
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

Scară de interior la comandă: avantajele față de scările standard

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Prima impresie a casei tale poate veni chiar de...

Activitățile casnice îți pot aduce pensie și asigurare de sănătate!

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Știai că, prin statutul de prestator casnic, munca desfășurată...

Chindia începe 2026 la Reșița! Primul meci oficial al anului

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Emoții, concentrare și dorință de victorie! AFC Chindia Targoviste se...

 Duel de foc la Târgoviște! CSU înfruntă Universitatea Cluj în Playoff-ul Ligii 1 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Târgoviștea se pregătește pentru un nou spectacol baschetbalistic! Duminică,...

News

Activitățile casnice îți pot aduce pensie și asigurare de sănătate!

Social 0
Știai că, prin statutul de prestator casnic, munca desfășurată...

Vine frigul în toată țara

Social 0
Chiar dacă joi și vineri vom constata temperaturi ușor...

Devine oficial: o persoană, după ce s-a pensionat, nu mai poate beneficia şi de pensie integral şi de salariu, ci doar de 15% din...

Politică 0
 Proiectul privind cumulul pensie-salariu este pregătit şi în zilele...

© 2023 Ziarul Dâmbovița