A fost semnat contractul pentru realizarea rețelei de distribuție gaze naturale din Conțești!

1830 de gospodării, școlile, bisericile și celelalte instituții publice vor fi racordate gratuit la viitoarea rețea!

Eveniment cu totul special la Conțești, unde primarul Marian Alexandru și reprezentantul constructorului au semnat Contractul pentru realizarea rețelei de distribuție gaze naturale, investiție care va aduce un plus de confort într-o comună frumoasă, care va dispune de toate utilitățile publice de nivel urban. Viitoarea rețea va acoperi fiecare stradă, pe o lungime totală de peste 46 de kilometri!

Semnarea contractului reprezintă ultima etapă procedurală premergătoare deschiderii fronturilor de lucru, și reprezintă încununarea multor ani de eforturi și demersuri la diverse instituții publice pe care primarul Marian Alexandru le-a parcurs cu tenacitate și răbdare.

Ca scurt istoric, edilul ne-a reamintit că proiectul de înființare a rețelei de gaze a fost depus în decembrie 2020 iar contractul de finanțare a fost semnat în august 2023. Opt luni mai târziu, adică în aprilie 2024, a fost realizată și au fost executate probele de lucru la Stația de Reglare și Măsurare (SRM), componentă esențială a viitorului sistem de alimentare cu gaze. Aspect foarte important, proiectul de înființare rețea de gaze va include și 1883 branșamente gratuite până la limita de proprietate a gospodăriilor din toată comuna.

„Valoarea totală a proiectului se ridică la 6,5 milioane de euro plus TVA, fiind cel mai mare proiect implementat până acum în comuna Conțești. Finanțarea a fost aprobată prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, include și realizarea a 1830 de branșamente individuale. Apreciez că este o investiție fără precedent ca anvergură, comparabilă doar cu rețeaua de canalizare, care va aduce un plus pentru viața economică și socială din Conțești”- a precizat Marian Alexandru, primarul comunei.

La eveniment au participat foști și actuali consilieri locali iar ca invitați de onoare președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan și Valentin Calcan, președintele Camerei de Comerț și Industrie.