Opt angajatori din construcții, amendați pentru utilizarea forței de muncă la negru!

ÎInspectoratul Teritorial de Muncă Dâmbovița a derulat, în perioada 12–18 august 2025, Campania Națională pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și verificarea respectării legislației privind securitatea și sănătatea în muncă, în cadrul angajatorilor care își desfășoară activitatea în domeniile: „Construcții clădiri” (CAEN 41), „Lucrări de geniu civil” (CAEN 42) și „Lucrări speciale de construcții” (CAEN 43).

Acțiunea a urmărit, în egală măsură, protejarea lucrătorilor, prin eliminarea practicilor ilegale de angajare, și prevenirea accidentelor de muncă prin verificarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă.

Inspectorii de muncă dâmbovițeni au verificat 31 de angajatori din domeniul construcțiilor. În urma acestor controale, au fost identificate mai multe nereguli, în special 14 cazuri de muncă nedeclarată, pentru care au fost aplicate 8 sancțiuni, în valoare de 280.000 lei. Totodată, s-a constatat că trei angajatori nu țineau evidența timpului de muncă al angajaților, situație sancționată cu amenzi totale de 9.000 de lei. Au existat și cazuri privind angajarea cetățenilor străini fără obținerea avizelor legale, nereguli pentru care au fost dispuse măsuri ferme.

În total, valoarea amenzilor aplicate în domeniul relațiilor de muncă a depășit 300.000 lei.

În ceea ce privește respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, inspectorii dâmbovițeni au descoperit 30 de abateri, pentru care au aplicat 17 amenzi, în cuantum de 74.000 de lei, și 12 avertismente.

Gravitatea unor situații a impus chiar oprirea activității pe un șantier, după ce inspectorii au constatat că doi muncitori lucrau în șanțuri neasigurate, fără nicio măsură de protecție împotriva surpării malurilor. Atragem atenția că astfel de practici sunt extrem de periculoase și pun direct în pericol viața și integritatea lucrătorilor.

Rezultatele campaniei arată că, în ciuda controalelor repetate în acest domeniu dinamic și expus vulnerabilităților, din varii motive, fie că vorbim de neglijență, sau de neștiință, angajatorii continua să eludeze respectarea legislația muncii și să neglijeze normele de securitate în muncă.

„Ne dorim să rămânem un partener al angajatorilor și, în același timp, un garant al respectării drepturilor lucrătorilor. Suntem la dispoziția celor care au nelămuriri și dorim să-i sprijinim cu soluții corecte și facem un nou apel la angajatori să privească cu seriozitate aceste aspecte. Ne dorim ca fiecare loc de muncă să fie legal și sigur pentru muncitori și vom continua acțiunile de control, pentru a ne asigura de acest lucru”, transmite Marius Lixandru, inspector-șef al ITM Dâmbovița.